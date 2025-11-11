Manchester United, infortunio al ginocchio per Šeško: stop alla partenza di Zirkzee?

Il Manchester United chiarirà a breve l’entità dell’infortunio al ginocchio di Benjamin Šeško, ma secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X la situazione non sarebbe grave né destinata a tenerlo lontano dai campi troppo a lungo. Il club inglese attende gli esiti degli ultimi controlli prima di diffondere un comunicato ufficiale.
Una situazione che, in ogni caso, potrebbe avere ripercussioni sul mercato di gennaio. Joshua Zirkzee, che finora ha trovato poco spazio con i Red Devils, era finito nel mirino della Roma per rinforzare l’attacco. Tuttavia, se Šeško dovesse essere costretto a fermarsi più del previsto, lo United potrebbe decidere di trattenere l’olandese, almeno fino al termine della stagione.
La Roma osserva con attenzione gli sviluppi: molto dipenderà dai tempi di recupero dello sloveno e dalle strategie che lo United adotterà per non ritrovarsi scoperto nel reparto offensivo.
LEGGI ANCHE – Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”
🚨 Manchester United expected to clarify extent of Benjamin Šeško’s knee injury soon — but not seen as serious/too long problem.
Key news ahead of January window for Man United, waiting for club statement. pic.twitter.com/o70LEaNSZK
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
Io direi ad Amorim: ” Ma te interessa Dovbyk? Famo sto scambio de prestiti, no?”” Anche perché è più attaccante d’area di rigore, come piace ar fenomeno da panca che sta a fa li danni a Manchester…
A me fa un po’ ridere il modo in cui si tratta la storia….
1. Zirkzee ha uno stipendio di 3,5ML $, 4ML a stagione, molto lungo.
La Roma può permettersi Dovbyk, Ferguson e lui fino a Giugno?
Diciamo di sì-
2. La clausola di rescissione è di 40ML, si può considerare,
tanto è probabile Bailey e Ferguson a Giugno tornino nelle loro squadre.
Ma ad oggi li vale ancora?
3. MA, Zirkzee verrebbe alla Roma?
Uno che ha ripetuto solo 412 volte in un anno che il suo sogno era giocare in premier
e giocare la Champions, ora cambia idea?
Per cui visto che non mi risultano aperture del giocatore,
non vorrei iniziare la telenovela Sancho con uno che comunque NON gradisce la destinazione
(e per fortuna….).
Ma che ne sapemo…
Zirkzee non vuole perdere il mondiale, la Champions la potrebbe giocare anche a Roma (se non ci qualifichiamo sarebbe il disastro), qui sarebbe titolare indiscusso. con il probabile ridimensionamento economico di Pellegrini, l’ addio di Dybala, il non riscatto di Ferguson, quello di Baily, nonché l’ uscita di Dovbik avremmo fondi a sufficienza per Zirk….
Ma appunto che ne sapemo?
16,
io parlo della Champions quest’anno.
Però è vero che non sappiamo nulla,
io mi baso solo su quello che lui e l’agente hanno dichiarato fino allo sfinimento a Bologna prima di andare via (dando sui nervi a molti peraltro).
Magari hanno cambiato idea.
La cosa positiva è che se viene sicuramente dimostra di essere motivato.
Ma sarei sorpreso.
Mi sembra l’ennesimo che dopo 1-2 anni molto buoni ha deciso che è un fenomeno e non ha altro da dimostrare. A Manchester l’anno scorso non ha fatto nulla ma quest’anno mette
il broncio perchè lui è tanto bravo e deve giocare….
mah.
Allora datece Sesko…😉
FORZA ROMA
Magari. Un mostro.
Zikzee, può migliorare l’attacco della Roma, ma non trasformarlo, tra l’altro il fatto che non sia titolare con il Manchester mi lascia Seri dubbi, l’idea di avere un’altro Fergusson in casa mi preoccupa non poco, saremmo da capo a piedi…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.