Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”

Andrea Stramaccioni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando l’attuale momento della Roma, a pari punti in classifica con l’Inter: “Il nostro campionato ha sempre avuto un debole per i grandi numeri difensivi…La Roma ha insieme all’Arsenal la miglior difesa d’Europa, grazie a una fase di non possesso granitica e aggressiva e al contributo dei singoli: Svilar è il miglior portiere della A, Mancini sta giocando a livelli straordinari”.

E la Roma? Perché può credere allo scudetto?

“Di certo per l’entusiasmo della piazza: è un primato inaspettato che mancava da più di un decennio e la gente sogna. Soprattutto, la squadra ha grandi margini di crescita: tutto quello che ha fatto finora lo ha praticamente ottenuto senza continuità di rendimento delle punte”.

Zirkzee sarebbe un rinforzo da scudetto?

“Potrebbe trasformare lo spessore giallorosso negli ultimi 16 metri, è un profilo ideale per qualità tecnica e capacità di leggere il gioco. Spero che i Friedkin capiscano che è il momento di fare un ulteriore sforzo per il progetto, anche se sembra non è mai facile”.

Fonte: Gazzetta dello Sport