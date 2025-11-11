Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”

Andrea Stramaccioni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando l’attuale momento della Roma, a pari punti in classifica con l’Inter: “Il nostro campionato ha sempre avuto un debole per i grandi numeri difensivi…La Roma ha insieme all’Arsenal la miglior difesa d’Europa, grazie a una fase di non possesso granitica e aggressiva e al contributo dei singoli: Svilar è il miglior portiere della A, Mancini sta giocando a livelli straordinari”.
E la Roma? Perché può credere allo scudetto?
“Di certo per l’entusiasmo della piazza: è un primato inaspettato che mancava da più di un decennio e la gente sogna. Soprattutto, la squadra ha grandi margini di crescita: tutto quello che ha fatto finora lo ha praticamente ottenuto senza continuità di rendimento delle punte”.
Zirkzee sarebbe un rinforzo da scudetto?
“Potrebbe trasformare lo spessore giallorosso negli ultimi 16 metri, è un profilo ideale per qualità tecnica e capacità di leggere il gioco. Spero che i Friedkin capiscano che è il momento di fare un ulteriore sforzo per il progetto, anche se sembra non è mai facile”.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Il ragazzo, tecnicamente, è eccezionale. Il problema è che non segna tanto. E quindi torniamo li. Serve?
Sicuramente è più bravo di Dovbyk nella gestione del pallone, questo lo riconosco…Fergusson secondo me ha margini straordinari, e paga l’infortunio dello scorso anno: si sta riprendendo. Ma Zirkzee non è il calciatore che ti fa fare un salto in avanti numerico.
Dopo il rendimento dello scorso anno, mi ha fatto davvero strano cedere Shomourodov per un pugno di euro. Non mi è sembrata una mossa particolarmente brillante. Oggi è capocannoniere in Turchia, davanti a Icardi, Abraham, Osimhen…che poi aveva anche caratteristiche che piacciono a Gasperini: veloce, tecnico, attacca la profondità…sbaglia qualche goal, sicuramente, ma è anche vero che li sbagliano tutti…
Ma come potevi intravedere questa eccellenza in Shoumurudov ? Ha giocato, mica poco, ma capocannoniere non e’ diventato. Ne a Roma manco a Cagliari, Spezia e Genova. Può darsi che tra 10 anni diventi presidente dell’ Uzbekistan ma oggi non ci sono segnali del genere e quindi lo tratti da giocatore non da presidente
A mio avviso servirebbe avendo qualità tecniche e intelligenza tattica di livello superiore in grado di sposare i movimenti di una punta maggiormente d’area
Giusto Roma Amor! Sono con te tutta la vita. Le squadre si costruiscono pezzo per pezzo e con giocatori sani e di spessore! Non scordiamoci poi che in panchina abbiamo Gasperini e con lui certi giocatori raddoppiano il rendimento. Se non lo fanno, tipo Dobvik, allora vuol dire che non valgono tanto. Qui si parla di un allenatore che ha fatto la storia e portato in alto una squadra come l’Atalanta che non ha mai vinto nulla e mai vincerà più qualcosa secondo me. Possiamo veramente fare un salto da giganti con lui ed è un occasione unica! Zirkzee sarebbe un ottimo inizio poi ci si vede a giugno. Forza Roma!!!!!!!!!!!!
Uno Zirkzee “alla Totti” sarebbe quanto di meglio non possa capire alla Roma!
Tutti a contare che serva uno da 20 goal…
Ma perché uno che ne farebbe 10/12 e 10 assist ve farebbe schifo?!
Non diciamo caxxate!!!
Non prendere, se mai ve ne fosse davvero la volontà, Zirkzee al prossimo mercato sarebbe una grossissima occasione persa per la Roma!!!
Parliamo di uno che per età e talento, varrebbe non meno di 70/80 milioni di euro!
Zirkzee garantirebbe fluidità di manovra in attacco, che aggiunto ad un gioco coralw, permetterebbe alla Roma di essere arrembante!
Con quel fisico, quella tecnica, quella sfrontatezza e quella consapevolezza, Zirkzee ci renderebbe dominanti.
Un tale regista d’attacco NON SI PUÒ NON PRENDERLO, QUALORA VE NE FOSSE L’OCCASIONE!!!
Shomurodov lo scorso anno 1093 minuti Serie A.
Spesso da subentrato , spesso chiamato a ” tenere palla,guadagnare punizioni, fare rifiatare la squadra”
1093 minuti 4 gol e 3 assist ,3 rigori procurati.
Eh ma in Turchia è facile..”
Giusto.
Ma se a farli erano Dzeko o Icardi tutti a sottolinearli.
Comunque Openda 0 gol J David 1 gol Nkunku 0 Gimenez 0
Shomurodov è costato caro o e il mondo calcio ad essere impazzito ?
