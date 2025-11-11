Bailey e Ferguson ok per la Cremonese: è l’ora del riscatto

La sosta per le nazionali arriva al momento giusto per una Roma falcidiata dagli infortuni. L’infermeria di Trigoria, infatti, è piena come non mai, ma da qui alla ripresa del campionato Gasperini conta di ritrovare due pedine chiave: Evan Ferguson e Leon Bailey. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la gara contro la Cremonese, in programma al termine della pausa.

Per i due attaccanti si tratta di un vero e proprio crocevia stagionale. Dopo un avvio di stagione deludente, tra acciacchi e prestazioni altalenanti, ora non ci sono più alibi: Ferguson e Bailey — arrivati entrambi in prestito con diritto di riscatto — devono dimostrare di valere la Roma.

Il giovane centravanti irlandese, reduce da una distorsione alla caviglia, è rimasto a Trigoria nonostante la convocazione in nazionale: l’Irlanda è in pressing per averlo in vista della seconda partita, quella del 16 novembre contro l’Ungheria, mentre la Roma punta a trattenerlo nella Capitale. L’obiettivo è recuperarlo completamente per la trasferta di Cremona, evitando ricadute.

Stesso discorso per Bailey, fermato da una lieve lesione al femorale: l’esterno giamaicano ha iniziato a lavorare sul campo e, se non ci saranno intoppi, sarà regolarmente in gruppo nei prossimi giorni. In questo caso l’incognita è la condizione fisica di un calciatore che ha faticato tantissimo dopo un infortunio accusato a inizio stagione che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi.

Diversa la situazione per Dybala, per il quale servirà ancora un po’ di pazienza: l’argentino punta il rientro tra fine novembre e inizio dicembre, nel big match con il Napoli o nella successiva sfida con il Cagliari. Chi invece non ci sarà di certo è Artem Dovbyk. Gli esami hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale, che lo terrà fermo per 5-6 settimane. Una perdita pesante per un reparto offensivo già ridotto ai minimi termini.

Dopo la sosta, dunque, la Roma potrà contare su un attacco ridotto comunque all’osso. Per Gasperini, la missione è chiara: rilanciare Ferguson e Bailey in questo momento di emergenza, due scommesse che ora devono trasformarsi in certezze. Perché la Roma che punta alla vetta non può più permettersi di aspettare nessuno.

