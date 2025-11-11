“ON AIR!” – CORSI: “Miracolo Gasp, e con Ranieri tutti zitti”, ROSSI: “Chiedere scusa a Shomurodov? Ma ci chiedesse scusa lui…”, PRUZZO: “Il centravanti? Devi muoverti subito, non il 30 gennaio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sentivo dire che dobbiamo chiedere scusa a Shomurodov…,ma perchè? Ma ci chiedesse scusa lui di tutti i soldi che gli abbiamo dato. E’ capocannoniere in Turchia? Ma quello è il cimitero degli elefanti…dai su, ma per carità di Dio. Shomurodov è simpatico e caruccio, ma è un giocatore da Serie B…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Angelino? Qualche giorno fa si scriveva che sarebbe stato ripresentato dopo la sosta, ma bisogna capire se sarà pronto per essere convocato o se rientrerà semplicemente in gruppo. Nessuno a inizio stagione si immaginava che la Roma avrebbe avuto un problema di fasce con Angelino, Tsimikas, Wesley e Rensch…e invece alla fine gioca Celik. Tsimikas sembra bocciato, Rensch dopo il derby sembra sparito…sembra davvero un problema senza soluzione quello delle fasce…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ferguson è più giocatore di Dovbyk, ma è un altro che non balla. Non so se il suo è un problema di timidezza o di presunzione. Zirkzee e Lookman? Se davvero la Roma li prende tutti e due, può davvero vincere lo scudetto…Se hai Lookman, contro l’Udinese l’ultima mezzora entra lui e non El Shaarawy, e gli fai quattro gol, è quella la differenza. E’ quello che gli manca a Gasperini, il giocatore che gli sterza l’ultima mezz’ora. Io penso che a Bergamo siano entrati nell’ordine delle idee di cedere Lookman…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma prima in classifica è stupefacente, quello che ha fatto Gasperini ha dell’incredibile. Al di là della squadra che lo segue, il miracolo è avere una squadra in cima alla classifica senza attaccanti e con calciatori che si fanno male a raffica. Oggi leggevo le parole di Ilicic, raccontava della preparazione e diceva che era un inferno…La resistenza fisica è la chiave, e io non credevo mai che un allenatore a Roma potesse fare questo. Ma c’è un cuscinetto tra lui e la proprietà che si chiama Ranieri, uno che ha le palle, e se succede qualcosa si incaz*a. Abbiamo sempre detto che manca la società, e ora appena arriva uno che fa società nessuno piange e tutti zitti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Con Gasp durante le settimane piene di impegni è impossibile fare doppie sedute, ma quando c’è la sosta diventa un mini ritiro per lui, fa dei richiami incredibili. Ecco perchè chi parte in nazionale di solito poi con la Roma non gioca… La moglie di Gasperini e quella di Ranieri hanno legato molto, e vanno spesso a cena tutti insieme. I due hanno un rapporto oltre la società, stanno quasi sempre insieme, e vuol dire che c’è una stima che va al di là del campo, e questa è una garanzia per Gasperini. Nemmeno Mourinho ha avuto questo, diceva sempre che era solo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Bisogna alzare la qualità dei calciatori presi dal mercato, perchè chiedere sempre a Gasperini di fare il miracolo non è una cosa giusta. Le trattative per gennaio non iniziano mica il 28 dicembre, se la Roma sta pensando di prendere un centravanti si starà già muovendo. A gennaio arriviamo sempre cauti, ma lo scorso anno ne abbiamo presi cinque di calciatori. Mi auguro che sia arrivato il momento di Ferguson, perchè se arriva a gennaio con queste prestazioni, allora arrivederci e grazie…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini chiede un attaccante e un esterno di sinistra, sono queste le richieste del tecnico per gennaio, che poi sono quelli che aveva chiesto in estate. Bisognerà capire che margine di manovra avrà la Roma: senza uscite può fare forse una sola operazione. Senza cessioni, mi sembra difficile prendere due o tre calciatori…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ferguson dovrebbe recuperare per domenica, qualche possibilità anche per Bailey. Però l’opzione dei tre piccoletti davanti intriga Gasp più di quanto pensiamo. Guardiola diceva che il centravanti è lo spazio, ma lui aveva Messi, che è un po’ diverso da Baldanzi, con tutto il rispetto per Baldanzi... Rinnovi? Se devo scommettere un copeco, lo scommetterei solo su Celik, che penso sia una richiesta di Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato non ti ha dato un’aggiunta, ma dei calciatori di contorno. Ora che vuoi fare, devi pensare a inserire un altro rinforzo. Io ho sempre pensato a Lookman, un giocatore che possa riempire l’area, ma in estate non sono stati in grado di farlo. Ora è il momento di muoversi per non farsi trovare impreparati. Se devi fare il ds, devi stare più in treno o in aereo per vedere calciatori dal vivo e trovare una soluzione. Il centravanti non deve arrivare il 30 gennaio all’ultima ora di mercato, perchè poi diventa complicato. Se hai in mente qualcuno devi muoverti presto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non mi aspettavo una Roma prima, ma tre le prime sì. 21 punti testimoniano come la squadra dell’anno scorso sia stata quella che ha fatto più punti. Ora c’è un allenatore moderno, capace. Secondo me la Roma sarò competitiva, non mi aspetto assolutamente una Roma che crolla… Mercato di gennaio? Parliamo di una cosa che non è semplice, perchè acquistare è facile ma vendere no…”

