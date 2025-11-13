Calciomercato Roma, dalla Scozia: Ferguson può tornare al Brighton a gennaio. E il Celtic…

Il percorso di Evan Ferguson alla Roma rischia di interrompersi molto prima del previsto. L’attaccante irlandese, arrivato in estate con aspettative elevate, non è riuscito a lasciare il segno: poco spazio, un solo assist e nessun gol.

Un rendimento troppo distante da ciò che il club immaginava, tanto che a Trigoria si sta valutando seriamente la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio. Dalla Scozia arrivano conferme sull’interesse del Celtic, come riportato da 67hailhail.com.

La società biancoverde aveva già provato a inserirsi nella trattativa estiva e resterebbe pronta a farsi avanti nel caso in cui la Roma dovesse rimandare il classe 2004 al Brighton. A Glasgow, inoltre, la squadra potrebbe perdere Maeda durante la sessione invernale, aprendo così un varco immediato per il suo arrivo.

La Roma riflette: continuare a puntare su Ferguson o liberare un posto in attacco per un profilo più pronto? Le prossime settimane saranno decisive, ma la sensazione è che il futuro dell’irlandese sia tutt’altro che scritto.

