Calciomercato Roma, dalla Scozia: Ferguson può tornare al Brighton a gennaio. E il Celtic…

Il percorso di Evan Ferguson alla Roma rischia di interrompersi molto prima del previsto. L’attaccante irlandese, arrivato in estate con aspettative elevate, non è riuscito a lasciare il segno: poco spazio, un solo assist e nessun gol.
Un rendimento troppo distante da ciò che il club immaginava, tanto che a Trigoria si sta valutando seriamente la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio. Dalla Scozia arrivano conferme sull’interesse del Celtic, come riportato da 67hailhail.com.
LEGGI ANCHE – Ferguson, caviglia maledetta: crescono i dubbi della Roma
La società biancoverde aveva già provato a inserirsi nella trattativa estiva e resterebbe pronta a farsi avanti nel caso in cui la Roma dovesse rimandare il classe 2004 al Brighton. A Glasgow, inoltre, la squadra potrebbe perdere Maeda durante la sessione invernale, aprendo così un varco immediato per il suo arrivo.
La Roma riflette: continuare a puntare su Ferguson o liberare un posto in attacco per un profilo più pronto? Le prossime settimane saranno decisive, ma la sensazione è che il futuro dell’irlandese sia tutt’altro che scritto.
LEGGI ANCHE – Ferguson, incastro nazionale: resta a Trigoria solo se stasera l’Irlanda…
Fonte: 67hailhail.com
sarebbe un fallimento clamoroso, ste cose si vedono solo su fifa, per me ha ancora tempo per dimostrare il suo valore, ma diciamo che chi dopo roma bologna pensava che avrebbe panchinato dovbyk tempo 0 dovrebbe rivedere le sue parole
Ecco segui fifa
io ero uno di quelli ma vai a pensare che dopo 2 giornate comincia a involversi a questo modo.
Il fatto che non sia riuscito a panchinare Dovbyk (ma neanche l’ucraino ha panchinato lui visto che Gasp ha preferito giocare col falso nueve) certifica il suo fallimento.
hai ragione!! lasciatelo lavorare!! lui e Artem hanno solo bisogno di buona condizione fisica e lavoro. STOP!!! ma ci rendiamo conto che abbiamo l’allenatore che è riuscito a fare diventare dei bomber dei giocatori che erano delle capre?!? dategli tempo al mister e ai giocatori di lavorare e vedrete che ci divertiremo!! non si trovano bomber a gennaio, o meglio: non ci sono soldi per prendere un bomber di razza a gennaio, visto che a giugno c’è da uscire dal fpf. Se fai l’investimento pesante a gennaio, a giugno chi vendi? Svilar Ndika Konè Soulé; se devo perdere uno o più di loro, mi tengo Ferguson fino a giugno; oltretutto se dovesse esplodere si può riscattare (e nel caso rivendere o vendere Artem)
Recuperare una buona condizione fisica….più facile a dirsi che a farsi con certi giocatori.
Con il calcio intenso di Gasperini i calciatori sono portati al limite delle loro possibilità. O hai una struttura di un certo tipo o prima o poi ti infortuni. Se già parti con una storia alle spalle di fragilità muscolari o articolari mi pare molto difficile che tu possa avere futuro con Gasp.
Serve gente integra, giovane, di classe ed il tutto a buon mercato. Bella gatta da pelare per Massara…..
per me è meglio che vada , se cè un degno sostituto!!!
che gli vuoi dà tempo??? a giugno cè da pagà 40 per il riscatto!!
assolutamente si anche dovbyk
e vabbè…..Schick non è servito a niente…..Spinazzola…..Zappacosta…..e altri .Noi non abbiamo mai pazienza….. è che non l’abbiamo nemmeno quando li prendiamo senza capire bene le condizioni fisiche…..la Roma è la Roma…..nel bene e nel male.
La Roma può trovare un attaccante, senz’altro più adatto al gioco del mister.
Ora Ferguson ha una grande opportunità non c’è Dybala non c’è Dovbyk nelle prossime partite se il Gasp decide di giocare con una prima punta gioca lui
E da qui a natale si vedrà se merita di giocare alla Roma se no a gennaio 👋👋
Ma se si sveglia………….
esatto, ora sono solo supposizioni, ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore ma deve fare goal e assist a manetta.
risparmio di mezzo stipendio……invece di capire veramente il valore del giocatore fino a giugno.
Facciamo una preghiera scozzese tutti insieme affinche’ il Celtic ci faccia questo regalo della Befana!
La Roma , Gasperini ,ha assoluto bisogno di un centravanti sano e forte , complementare a schemi e gioco del Mister.
Ferguson ha interesse a trovare un club che possa schiersrlo con regolarita , ritrovando lingua , alimentazione e mentalita a lui piu congeniali.
Il Brighton rivalutare un calciatore che , causa infortuni , non ha effettuato quel salto che tutti si aspettavano.Lasciandolo alla Roma difficilmente di avvererà, rischia di rimanere spessissimo in panchina.
Boh.
Molto probabilmente a breve ci si salutera.
Col Bologna aveva fatto vedere movimenti e disponibilita importanti ma anche lui non sembra piu coinvolto.
Gasperini ”
” dopo mesi ha fatto il primo allenamento con la giusta mentalita ”
______
Questi giorni gravo accuse a Mina per il suo comportamento contro Morata.
Nessuno contro chi ha MIRATO alla caviglia di Ferguson .Sapeva bene dove andare a FARE MALE
comunque per chi si era domandato del perché svilar abbia una valutazione di soli 25 milioni su transfercoso, il motivo è semplice: non gioca in nazionale e non partecipa in Champions League. due parametri fondamentali per la valutazione dei giocatori, al giorno d’oggi.
se fai il fenomeno contro il Siena o il Falasche non conta quanto farle contro il Liverpool. anche se magari contro le prime due fa miracoli ancora più difficili rispetto al Liverpool, per esempio. funziona così.
Chiedo luce, mi sembra di ricordare fosse un prestito oneroso di 3 milioni circa o sbaglio??
Dategli tempo…. Non è scarso come si dice… Per me arriverà in doppia cifra con la Roma
Calciomercato Roma: Ferguson può tornare al Brighton a gennaio e altre 101 favole
Gli unici dubbi che ho su Ferguson sono sulla tenuta delle sue caviglie ed in misura molto minore sul mantenimento del peso.
Sulla prima cosa c’è poco da fare, la seconda si impara con la maturazione e l’esperienza.
Ora che il suo tallone d’Achille è noto ai difensori, come abbiamo potuto constatare nella gara contro il Bologna, il timore è che nelle prossime gare venga azzoppato di proposito e frequentemente.
Detto questo Evan è un talento cristallino che solo un analfabeta calcistico può bollare come pippa. La speranza è che possa dimostrare il suo valore a Roma già dal prossimo turno e che lo si possa valutare per tutto l’arco della stagione. Se il rendimento stagionale di Ferguson a giugno risultasse esser stato rilevante la società dovrebbe ponderare bene se rinunciarvi o meno.
Inizialmente mi dicevo “ok dai è appena arrivato diamogli tempo”, per carità è giusto.
Poi però Gasperini disse una frase emblematica poche settimane fa, “per la prima volta l’ho visto allenarsi bene”, e lì capisci che c’è qualcosa che non va.
E se perfino il mister è riluttante a metterlo in campo, due domande me le farei. Si ok l’infortunio, ma prima?
Fergusson ha avuto le sue occasioni, le ha fallite, e in un’anno come questo non ci possiamo permettere di aspettare nessuno, il nostro attacco chiede gol
e ne lui ne Dovbik sono attaccanti validi per una squadra in lotta per il titolo…. Quindi credo che a Gennaio Fergusson prenderà la via del ritorno, dare 38 milioni al Brighton per il riscatto sarebbe una cosa fuori dal mondo, per Dovbik invece i tempi per la sua cessione si allungheranno almeno fino a Giugno, sempre in base a richieste adeguate al suo costo iniziale… In sostanza i due sono due flop, a mente non ricordo due attaccanti che dopo 11 giornate hanno un solo gol nel loro carniere, e alla lunga se non troviamo il rimedio a questa carenza, saremo fortemente penalizzati, e sarebbe veramente quest’anno un’occasione persa…
Sono sincero, e ve lo dice uno che di Ferguson ha parlato sempre bene e per il quale ha aspettative alte, se dovessimo davvero prendere in prestito Zirkzee e scegliere chi dei due buttare giù dalla torre (perché se ne potrebbe riscattare al massimo uno), io “salverei” Zirkzee!
FORZA ROMA
in realtà per me è il giocatore che ha chiesto di andare via dal momento che qui adesso sta facendo la panchina a Dovbyk e dal suo (giusto) punto di vista sta perdendo solo tempo dal momento che era venuto qui soprattutto per giocare e riprendersi dall’operazione.
Dispiace ma FERGUSSON è un fallimento! Non ci serve un centravanti che fa sponde o dialoga, ci serve uno che SEGNAAAA!!!! E soprattutto uno che NON si rompe spesso, che sia INTEGRO : capito signor Massara??!! Basta con le figurine Panini!
E Dovbik è un altro che deve DEVE andarsene al più presto! Assieme a Dibala (4 partite ogni 10), Baldanzi (troppo mingherlino e inconcludente), Baylei ( sempre rotto e non fa niente di quelo per cui è stato preso!) e Pellegrini se non dimezza l’ingaggio. Con ciò che risparmia e con quello che ricava da questi, ci compriamo 2-3 signori giocatori!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.