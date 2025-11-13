Mancini riparte dal Qatar: ufficiale la firma con l’Al Sadd

Roberto Mancini torna in panchina e lo fa lontano dall’Italia. L’ex commissario tecnico della Nazionale e dell’Arabia Saudita, accostato anche alla Roma prima della scelta di Gasperini, ha scelto il Qatar per la sua nuova avventura: è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Sadd, con cui ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

La decisione arriva dopo mesi senza offerte concrete dalla Serie A. Mancini ha quindi accettato la proposta del club qatariota, attualmente sesto in campionato con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime nove giornate.

All’Al Sadd ritroverà un nome ben noto al calcio europeo: Roberto Firmino, campione d’Europa con il Liverpool. L’obiettivo sarà rialzare una squadra che, dopo l’ultima esperienza del tecnico precedente, non è riuscita a ottenere i risultati attesi.

Fonte: Corrieredellosport.it