Ghisolfi: “La Roma ti scorre nelle vene. Ranieri differente e speciale”

Florent Ghisolfi è tornato a parlare della sua stagione alla Roma in un’intervista concessa al periodico Sunderland Echo. Il direttore sportivo, che in estate ha lasciato la Capitale per sposare il progetto dei Black Cats, sta vivendo un momento brillante in Premier League: il mercato costruito nei mesi estivi ha spinto il club neopromosso nelle zone alte della classifica, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa.

Ripercorrendo l’esperienza giallorossa, Ghisolfi ha descritto così il suo anno a Trigoria: «Abbiamo giocato tantissime partite senza perdere, nel club c’era una grande energia, così come allo stadio. È stato fantastico. Alla fine siamo riusciti a qualificarci per l’Europa.

L’inizio della stagione è stato difficile, ma ho costruito molte cose nel club, quindi quello che voglio dire è che alla fine penso di aver vissuto in una buona situazione a Roma. Un viaggio fantastico. Alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro e anche dopo solo un anno, senti che questo club ti scorre nelle vene».

Parole brevi ma significative anche su Ranieri, descritto da Ghisolfi con una definizione netta: «Qualcuno di veramente differente e molto speciale».

Fonte: Sunderlandecho.com