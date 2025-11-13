FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 13 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 – Stadio Roma, tra oggi e domani l’esito del ricordo dei comitati

Si è da poco conclusa l’udienza al Consiglio di Stato richiesta dal Comitato dei No allo stadio quasi un mese fa. Il ricorso riguarda il mancato accoglimento da parte del TAR della domanda di un provvedimento cautelare contro l’abbattimento degli alberi su cui poi sorgerà il nuovo impianto della Roma. Come riportato su X da Alessio Di Francesco, l’esito è atteso tra oggi e domani.

Ore 9:30 – Bailey, allarme rendimento: zero gol e riscatto lontano

Leon Bailey, acquisto di punta dell’estate, finora è un oggetto misterioso: solo 144 minuti, zero gol, zero assist e un solo dribbling riuscito. Numeri che alimentano dubbi sul riscatto da 22,5 milioni. Gasperini scherza ma è preoccupato: «Spero manchi parecchio per vederlo al top». Il giamaicano, frenato anche dagli infortuni e rimasto fuori dalla Nazionale, punta a rientrare dopo la sosta per la sfida di Cremona. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Olimpico, maxi restyling per Euro 2032

Lo Stadio Olimpico non è in condizioni “comatose” come raccontato, anzi: insieme all’Allianz è l’unico impianto italiano promosso dall’Uefa. Sport e Salute punta a trasformarlo entro il 2026 in uno “Stadio della Nazione”, con capienza aumentata ad almeno 70mila posti, spalti ripensati e nuove aree hospitality per un utilizzo multisport (calcio, rugby, atletica, tennis). Niente nuova copertura prima del 2032, e restano irrisolti i problemi di accessibilità e parcheggi. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…