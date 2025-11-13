Napoli, tegola Anguissa: lesione di alto grado, stop di 2-3 mesi. Salta la Roma

Il quadro clinico di Frank Zambo Anguissa è stato completamente ribaltato nel giro di poche ore. In un primo momento i controlli sembravano aver escluso lesioni muscolari, lasciando pensare a un semplice affaticamento destinato a risolversi in una decina di giorni. Uno scenario che lo avrebbe messo in dubbio per l’Atalanta del 22 novembre, ma pienamente disponibile per il big match contro la Roma del 30 novembre allo Stadio Olimpico.

La realtà, però, è ben diversa. Il Napoli ha infatti comunicato un esito molto più serio dopo i nuovi esami svolti al Pineta Grande Hospital: «Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Una diagnosi che cambia drasticamente le prospettive: Anguissa salterà la sfida contro la Roma e resterà fuori per 2-3 mesi, un’assenza pesantissima per il Napoli in una fase cruciale della stagione.

Fonte: scnapoli.it