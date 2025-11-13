Marelli (Dazn): “Taylor ottimo arbitro, ma in Siviglia-Roma fu inguardabile”

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e oggi analista di DAZN, è tornato sulla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, soffermandosi sulla direzione di Anthony Taylor. Intervenuto in un podcast, ha offerto una lettura netta e senza filtri su quella serata.

«Taylor, nella finale di Siviglia contro la Roma, ha offerto una prestazione inguardabile», ha esordito Marelli. Sul rigore richiesto dai giallorossi ha spiegato: «È poco rigore: io non l’avrei mai assegnato e, se fossi stato al VAR, non avrei mai richiamato l’arbitro a rivederlo».

Molto più netti, però, i giudizi sulla gestione disciplinare: «Taylor quella partita l’ha sbagliata completamente dal punto di vista disciplinare, al punto che avrebbe dovuto espellere, nei tempi regolamentari, il capitano del Siviglia. Rakitic doveva essere espulso già entro i 90 minuti, e questo avrebbe potuto cambiare la partita, perché i supplementari sono un’altra prestazione. Al 119′ avrebbe dovuto espellere anche un altro giocatore, sempre del Siviglia».

Per Marelli, il quadro è chiaro: «Quella partita l’ha arbitrata veramente male e lo dissi anche nel post partita: la sua direzione di gara fu insufficiente». Un giudizio netto, pur riconoscendo il valore dell’arbitro inglese: «Resta il fatto che Taylor arbitra regolarmente in Champions League perché è un ottimo arbitro. In quella serata, però, ha avuto una prestazione negativa e, se potesse tornare indietro, probabilmente proprio quella finale sarebbe la partita che sceglierebbe di riarbitrare per farla meglio».

