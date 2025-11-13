Roma, caccia agli attaccanti: summit con Yuri Alberto, sale Mathys Tel

Il 2 gennaio si avvicina e la Roma si muove senza clamore, con l’obiettivo di accontentare Gasperini e sfruttare il primato in classifica per blindare il ritorno in Champions League. Da agosto il tecnico aveva chiesto due rinforzi offensivi: un esterno destro e un centravanti da affiancare a Ferguson. Nessuna delle due operazioni è poi andata in porto, anche per il veto sull’acquisto di George, nonostante l’accordo da 20 milioni già trovato con il Chelsea.

La lacuna in attacco è rimasta e Gasperini ha ribadito al club la necessità di due innesti, con una preferenza per l’esterno. Massara osserva il mercato in cerca di occasioni, soprattutto tra quei giocatori che hanno trovato poco spazio nelle big e potrebbero muoversi durante la sessione invernale.

Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Mathys Tel, come riportato dal Corriere della Sera: il francese ha giocato appena 359 minuti con il Bayern Monaco ed è stato escluso dalla lista Champions. Se il club tedesco dovesse aprire alla cessione, la Roma valuterebbe concretamente l’operazione, pur sapendo che i bavaresi hanno investito complessivamente 45 milioni tra prestito e riscatto per portarlo a Monaco.

Per la prima punta, tutto ruota attorno a Zirkzee. L’olandese è fermo a 90 minuti complessivi con il Manchester United, che lo aveva pagato 42,5 milioni al Bologna. Il giocatore, che percepisce 5 milioni netti, non ha ancora preso una decisione sul futuro e non ha accordi chiusi con alcun club. Se il suo impiego dovesse restare così ridotto, l’addio sarebbe fisiologico anche in ottica Mondiali, visto che Koeman lo ha escluso dalle ultime convocazioni.

Nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, è tornato forte anche il nome di Yuri Alberto. Martedì a Roma c’è stato un incontro con il suo agente: il centravanti del Corinthians era già stato trattato in estate in gran segreto, con una proposta da 25 milioni bonus compresi. I brasiliani, però, lo valutano 30 milioni e necessitano di cederlo, mentre il giocatore gradirebbe un trasferimento. Costo identico a quello di Fernandinho, offerto con insistenza ai giallorossi.

Fonte: Il Tempo