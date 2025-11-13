Roma, senti Cervone: “Svilar non si vende, vale più di mezza squadra”

Giovanni Cervone, storico portiere giallorosso e membro della Hall of Fame della Roma, ha espresso tutto il suo entusiasmo per Mile Svilar in un’intervista al Corriere della Sera. Fin dalle prime parole ha lasciato intendere quanto sia impressionato dall’attuale numero uno romanista: «E che posso mai aggiungere io su Svilar?».

Per Cervone non ci sono dubbi: Svilar è un talento fuori scala. «È il portiere più forte del campionato, è un fuoriclasse. Sta portando punti alla Roma in continuazione», ha dichiarato, sottolineando poi la sorpresa per il lungo periodo passato ai margini: «Come è possibile? Boh».

Da esperto del ruolo, Cervone ha descritto anche le qualità che lo rendono così affidabile: «Lo vedi in campo, non si agita mai, è sempre misurato, sia nei momenti difficili sia dopo gli interventi decisivi. Questa cosa fa bene ai difensori davanti a lui. Con lui si gioca più tranquilli».

Infine, un messaggio diretto alla società, quasi un avvertimento: «Un tesoro non si vende». Un concetto ribadito con un ricordo personale: «Mio padre mi diceva: “Un portiere forte è mezza squadra”. Ecco: lui è più di mezza Roma e i tifosi hanno un altro campione con cui identificarsi dopo Totti e De Rossi».

Fonte: Corriere dello Sport