Roma, senti Cervone: “Svilar non si vende, vale più di mezza squadra”

Giovanni Cervone, storico portiere giallorosso e membro della Hall of Fame della Roma, ha espresso tutto il suo entusiasmo per Mile Svilar in un’intervista al Corriere della Sera. Fin dalle prime parole ha lasciato intendere quanto sia impressionato dall’attuale numero uno romanista: «E che posso mai aggiungere io su Svilar?».
Per Cervone non ci sono dubbi: Svilar è un talento fuori scala. «È il portiere più forte del campionato, è un fuoriclasse. Sta portando punti alla Roma in continuazione», ha dichiarato, sottolineando poi la sorpresa per il lungo periodo passato ai margini: «Come è possibile? Boh».
Da esperto del ruolo, Cervone ha descritto anche le qualità che lo rendono così affidabile: «Lo vedi in campo, non si agita mai, è sempre misurato, sia nei momenti difficili sia dopo gli interventi decisivi. Questa cosa fa bene ai difensori davanti a lui. Con lui si gioca più tranquilli».
Infine, un messaggio diretto alla società, quasi un avvertimento: «Un tesoro non si vende». Un concetto ribadito con un ricordo personale: «Mio padre mi diceva: “Un portiere forte è mezza squadra”. Ecco: lui è più di mezza Roma e i tifosi hanno un altro campione con cui identificarsi dopo Totti e De Rossi».
Fonte: Corriere dello Sport
Dopo Gasperini, Svilar è l’altro nostro vero fuoriclasse.
direi anche prima di Gasperini
va blindato il blocco difensivo nel suo complesso: Svilar Mancini Ndika e Celik. se hai trovato la miglior difesa d’Europa non la devi modificare. saranno loro che ti potranno garantire almeno le qualificazioni Champions tutti gli anni, ad un costo complessivo di un paio di attaccanti normali. il portiere non performa senzal reparto: Buffon Cannavaro Sensini Thuram, Buffon Barzagli Bonucci Chiellini, Julio Cesar Maicon Samuel Chivu Zanetti, Galli Maldini Baresi Costacurta Tassotti.Buffon Zambrotta Cannavaro Materazzi Grosso.
Gasperini non va in campo se in porta ha un citofono non lo può miracolare
Bisogna chiederlo a Mourinho del periodo passato ai margini in favore del portiere portoghese.
Mi ricordi chi l’ha portato a Roma?
Immagino tu non sia uno di quelli che PER MESI, per un’amichevole sbagliata,
ha detto che non andava bene neanche come terzo portiere e che dovevamo regalarlo
il prima possibile per prendere un vice serio, giusto?
Perchè so’ spariti tutti…..
@anto, lo ha portato Pinto e Mourinho lo ha fatto marcire in panchina, la titolarità gliela ha data De Rossi, piaccia o non piaccia mma i fatti sono questi
Forse, vista poi la crescita, Mou ha fatto bene… oppure devo iniziare a enumerare tutti i nomi dei vari esordienti che dopo 10 minuti in serie A erano qui già acclamati come fenomeni? Perché ce ne ho una lista così lunga che forse manco me la pubblicherebbero… l’ultimo della lista che, proprio qui, avete promosso e beatificato è stato recentemente e dopo manco 10 minuti di Serie A: Ziolkowski… bruciato solo una settimana dopo.
L’esperienza per un portiere, comunque sia, conta moltissimo e gli allenatori ne tengono sempre conto… avete mai provato un’uscita alta su un corner tagliato a uscire, mentre la palla velocemente si sposta di 3 o 4 metri rispetto alla traiettoria iniziale e davanti avete una massa di gente di 180 cm e oltre? Ecco, tanto per farvi capire…
Er portiere è mezza squadra, er numero 9 è l’altra mezza. Se c’hai du fenomeni, uno in porta e l’artro in attacco nun li devi mai venne. So du ruoli che nun crescono su l’arberi, nun se rimpiazzano facirmente….
io aggiungo che tutte squadre forti hanno 4
punti cardine … 1 portiere forte 1 difensore forte 1 centrocampisti e l attaccante… se si ha per ognuno di questi ruoli 1 campione di quelli veri allora facile che la squadra abbia un leader per reparto e le vittorie arriverebbero molto più facilmente … la cosa che motli tifosi non comprendono è un campione non deve essere per forza preso quando è affermato ma lo si può prendere come lo è stato per Svilar o come a suo tempo Marquinos o Kavra del napoli … spesso i giocatori affermanti non rendono come dovrebbero perché risentono del peso per le valutazioni spropositate dei loro cartellini … e alle prime difficoltà il tifoso non perdona nulla per le aspettative che sono enormi … fateci caso quante volte giocatori affermati non performano quanto dovrebbero dopo un trasferimento record … le aspetto e
troppo alte incidono negativamente sia sulla pizza che sul giocatore stesso
Come non darti ragione mitico Giovanni, Svilar è mezzasquadra!
Un Gatto da Fiera del Felino!
Grande Cervone. Un portierone! Infatti non riesco a capire come possa essere valutato solo 25 su Transfermark. Ne vale almeno il doppio come valutazione semplice. Se mai qualcuno fosse interessato si dovrebbe iniziare a trattare dagli 80 mln in sù.. soprattutto in questi tempi moderni che per una mezza tacca qualsiasi ti chiedono 30/40 mln.. Vedi Ferguson, che sicuramente è valido ma le pretese per un giocatore dal futuro dubbio a causa dei continui infortuni vorrebbero più di 40 mln. e comunque non ha dimostrato ancora nulla se non diverse prestazioni buone con la Nazionale che non è il Brasile ma è l’Irlanda, peraltro a segno con altre Nazionali di poco valore. Per il resto, 6 anni di carriera, 17 gol totali. Praticamente ha segnato più gol Mancini (18 in 6 anni alla Roma) che è un difensore centrale. Io me li farei due ragionamenti.
Transfermarkt e’ chiaramente un sito “di regime”. Se ci fai caso i fussballer germanici costano sempre ben oltre la media (esempio Angelo Stiller a 45 mln . . . roba da pazzi!), mentre molti altri tipo in Serie A hanno valutazioni assai basse.
E son tedeschi, che ci vuoi fare.
Esatto grande cervone. Ed ha fatto bene ranieri a blindarlo quando ghisolfi stava riuscendo nell’impresa di farlo andare via. Mourinho e’ speciale, riesce a fare andare via calafiori, a far comprare rui patricio a 14 M a piu di 30 anni e se ricordo bene cera anche il difensore olandese ora al Madrid che da noi riusciva a non giocare.
Il difensore olandese che ora è a Madrid, lo ha voluto e convinto Mou a venire, ha fatto giocare lui, ci ha fatto eliminare dai pigiamati per un suo errore di gioventù, ma poi dopo 6 giorni Mou è stato esonerato, per cui che colpe avrebbe? Ha giocato con De Rossi fino all’errore di Udine, nella partita sospesa e da quel momento non ha più visto il campo. Io adoro De Rossi, ma lui non si è battuto per trattenerlo, come ha, con molta onestà, dichiarato di non aver voluto Retegui. Bisogna smetterla di dare addosso a Mou, che ci ha fatto vincere una coppa europea dopo 61 anni e riportato in finale l’anno dopo, dove ce la hanno rubata. Come mai viste a ROMA, in anni 99 quasi di storia.
È sempre stata una mia convinzione, un portiere che para tiri che per altri sarebbero gol fa guadagnare punti alla squadra (e quanti ne ha fatti guadagnare Svilar). Quindi l’affermazione del grande portiere Cervone di Brusciano è corretta.
Siamo realisti, se si presenta il Real o il Bayern, che hanno portieri fortissimi ma avanti con l’età e offrono 10/15 milioni di ingaggio a Slivar, come fai a trattenerlo?
È vero cmq che Slivar è deciso o per questa Roma prima in classifica.
