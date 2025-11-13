El Mala incanta la Roma: ora servono 30 milioni

Said El Mala è uno dei nomi più caldi sul taccuino della Roma. Il classe 2006 del Colonia, seguito dagli osservatori giallorossi sin dall’inizio della stagione, ha attirato l’interesse delle big europee grazie a una crescita rapidissima. Sul giovane attaccante ci sono infatti anche Inter, PSG e Borussia Dortmund, a conferma di un profilo che ha ormai superato i confini della Bundesliga.

La recente convocazione in Nazionale da parte di Julian Nagelsmann ha contribuito a far lievitare la valutazione: dai 20 milioni richiesti a settembre, oggi il Colonia parte da una base di almeno 30. Il club tedesco vorrebbe trattenerlo fino a giugno, ma le offerte in arrivo potrebbero cambiare gli scenari.

Nato in Germania da famiglia libanese, El Mala è rapido, tecnico e molto duttile. Predilige partire da sinistra, ma può muoversi anche sulla trequarti o sul lato opposto. In Bundesliga ha già firmato quattro gol e due assist, numeri che spiegano perché mezza Europa abbia iniziato a seguirlo con attenzione.

Nel frattempo la Roma continua a esplorare il mercato degli attaccanti. Restano vivi i contatti per Joshua Zirkzee, seguito anche dal West Ham, mentre rimane in piedi l’opzione Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Sarà proprio tra fascia e reparto avanzato che si concentreranno le prossime valutazioni del club giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport