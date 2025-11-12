Roma, la lista di Massara per rivoluzionare l’attacco

L’attacco della Roma non è solo da sistemare. È da rifare. I numeri parlano chiaro: appena 12 gol in 11 giornate di Serie A, con una media di 1,09 reti a partita (16 in 15 gare considerando l’Europa League). Dati che impongono un intervento immediato, con la dirigenza chiamata a muoversi già nelle prossime settimane per avere i rinforzi pronti a inizio gennaio. Rimandare a febbraio sarebbe un errore imperdonabile.

Nella lista di Frederic Massara apparsa sull’edizione odierna del Corriere della Sera figurano cinque nomi per l’attacco: Joshua Zirkzee (Manchester United), Gianluca Scamacca (Atalanta), Franculino (Midtjylland), Mathys Tel (Tottenham) ed El Mala (Colonia). L’intenzione è portarne almeno due a Trigoria, uno in prestito e l’altro attraverso un investimento dilazionato su più anni.

Gasperini vuole cambiare due terzi del tridente. Ferguson tornerà al Brighton già a gennaio, mentre Dovbyk e Baldanzi sono destinati a partire in prestito per evitare minusvalenze. Il primo obiettivo resta Zirkzee, classe 2001: l’apertura del giocatore e del Manchester United c’è già stata, con il club inglese disposto a cederlo in prestito, formula già utilizzata per Rashford e Garnacho. L’unico dubbio riguarda il suo scarso minutaggio: appena 90 minuti in 5 presenze stagionali.

LEGGI ANCHE – Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”

La principale alternativa è Scamacca, che Gasperini conosce bene dai tempi di Bergamo. Tutto però dipenderà dall’Atalanta e dalle scelte di Palladino, appena subentrato. L’outsider si chiama invece Franculino, 19enne del Midtjylland, autore di 19 reti in 26 presenze complessive (14 in 14 partite di campionato). Trattato già in estate per 18 milioni, ora ne servono circa 36.

Accanto a Zirkzee potrebbe arrivare anche un esterno offensivo. In cima alla lista c’è Mathys Tel, 2005 del Tottenham, talento francese che può giocare su entrambe le fasce e anche da centravanti. In Premier ha segnato 2 gol in 8 partite (3 da titolare) ma vorrebbe lasciare Londra dopo l’esclusione dalla lista Champions. Il Colonia, infine, valuta 30 milioni El Mala, classe 2006, esterno mancino che ha già realizzato 4 gol in 10 gare di Bundesliga.

LEGGI ANCHE – Bailey e Ferguson ok per la Cremonese: è l’ora del riscatto

Fonte: Corriere della Sera