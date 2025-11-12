Roma, la lista di Massara per rivoluzionare l’attacco

L’attacco della Roma non è solo da sistemare. È da rifare. I numeri parlano chiaro: appena 12 gol in 11 giornate di Serie A, con una media di 1,09 reti a partita (16 in 15 gare considerando l’Europa League). Dati che impongono un intervento immediato, con la dirigenza chiamata a muoversi già nelle prossime settimane per avere i rinforzi pronti a inizio gennaio. Rimandare a febbraio sarebbe un errore imperdonabile.
Nella lista di Frederic Massara apparsa sull’edizione odierna del Corriere della Sera figurano cinque nomi per l’attacco: Joshua Zirkzee (Manchester United), Gianluca Scamacca (Atalanta), Franculino (Midtjylland), Mathys Tel (Tottenham) ed El Mala (Colonia). L’intenzione è portarne almeno due a Trigoria, uno in prestito e l’altro attraverso un investimento dilazionato su più anni.
Gasperini vuole cambiare due terzi del tridente. Ferguson tornerà al Brighton già a gennaio, mentre Dovbyk e Baldanzi sono destinati a partire in prestito per evitare minusvalenze. Il primo obiettivo resta Zirkzee, classe 2001: l’apertura del giocatore e del Manchester United c’è già stata, con il club inglese disposto a cederlo in prestito, formula già utilizzata per Rashford e Garnacho. L’unico dubbio riguarda il suo scarso minutaggio: appena 90 minuti in 5 presenze stagionali.
LEGGI ANCHE – Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”
La principale alternativa è Scamacca, che Gasperini conosce bene dai tempi di Bergamo. Tutto però dipenderà dall’Atalanta e dalle scelte di Palladino, appena subentrato. L’outsider si chiama invece Franculino, 19enne del Midtjylland, autore di 19 reti in 26 presenze complessive (14 in 14 partite di campionato). Trattato già in estate per 18 milioni, ora ne servono circa 36.
Accanto a Zirkzee potrebbe arrivare anche un esterno offensivo. In cima alla lista c’è Mathys Tel, 2005 del Tottenham, talento francese che può giocare su entrambe le fasce e anche da centravanti. In Premier ha segnato 2 gol in 8 partite (3 da titolare) ma vorrebbe lasciare Londra dopo l’esclusione dalla lista Champions. Il Colonia, infine, valuta 30 milioni El Mala, classe 2006, esterno mancino che ha già realizzato 4 gol in 10 gare di Bundesliga.
LEGGI ANCHE – Bailey e Ferguson ok per la Cremonese: è l’ora del riscatto
Fonte: Corriere della Sera
Meglio un usato sicuro
Dopo aver pagato 3 milioni per il prestito di Ferguson lo rimandiamo indietro a gennaio, sicuramente. A parte che credo serva anche il benestare del Brighton
Decisamente.
Articolo che si ripeterà cambiando solo i nomi fino a metà gennaio, però anche i giornalisti sono utili e in alcuni casi importanti. In questo caso sicuramente inutile ma anche loro devono campare.
All in su Zirkzee
Tutto il resto pare frutto di fantasia giornalistica
Franculino andava preso quest’estate e te la saresti cavata con meno dei 18 indicati sopra. Ora esorbita le nostre possibilità.
Tra l’altro avendola già giocata col Midtyjlland credo non possa essere schierato nella lista per l’Europa League di un’altra squadra.
A questi nomi se ne aggiungono altri.
Secondo Rumors provenienti dalla Germania la Roma starebbe trattando Julian Brandt, 29enne trequartista/esterno offensivo del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno, con caratteristiche di velocità, tecnica, tiro e duttilità ideali per il gioco di Gasperini.
Per la punta centrale alternativa a Zirkzee resta Kalimuendo che Massara ben conosce, avendolo visto mettere a segno 17 gol e 4 assist nell’ultima stagione di League1.
Al Nottingham della sóra Lina sta facendo la muffa in panchina e per caratteristiche appare l’ideale per il ruolo di punta nel gioco di Gasperini.
Ma chi sono? Tranne Zirkzee e Scamacca, vengono fuori sempre figure improbabili di campioni che hanno fatto due assist un 10 partite giocate in squadre semisconosciute. Se stiamo dove stiamo e vogliamo rimanerci sia Gasperini a indicare chi comprare oggi per domani senza tante panzanate. Forza Roma.
le frasi buttate lì senza un senso
L’unico dubbio riguarda il suo scarso minutaggio: appena 90 minuti in 5 presenze stagionali.
e quale sarebbe il dubbio? questo é.il .motivo per cui Zirkzee vuole andarsene
veramente un articolo scritto così a caso è raro addirittura per il livello dei giornali sportivi, secondo questo articolo a gennaio dovremmo mandare in prestito Dobvyk, cioè facciamo 3 competizioni, non abbiamo mezza punta e mandiamo in prestito l’unica di proprietà appena torna dall’infortunio? In pratica secondo questo articolo dovremmo prendere 3 attaccanti a gennaio, sicuramente.
scamacca gioca meno di dybala ed è 5 anni piu giovane.
noi abbiamo bisogno di uno che faccia 50 partite, no 20.
50.
❤️🧡💛
Un giorno scrivete che adesso tocca a Fergusson e Bailey l’altro invece che vanno tutti a casa e che la Roma cambierà 2/3 dell’attacco. Ma poi, non scrivevate che la Roma ha bisogno di 80 milioni di euro entro Giugno?
Me sta bene tutto.
Chiedo solo na cosa.
Massima Attenzione a che non siano fracichi o con seri problemi fisici.
Tutto quello che non è in prestito, a gennaio non si può fare.
Lo sappiamo tutti e ce l’hanno ribadito un miliardo di volte.
Da quanto letto negli altri post si parlava di Arevalo (con la famiglia venuta a Roma) che ha una clausola rescissoria da 7 milioni e dico che Arévalo, oltre a Zirkzee, a questo prezzo è un acquisto alla Ziolkowski da prendere subito.. nell’altro post di stamattina si parlava di Mika Godts a 12-15 milioni come possibile profilo indicato da Gasperini che sarebbe un ottimo prezzo per un giocatore che gioca in quel ruolo visti i prezzi di Nusa e simili.. quindi direi di prendere almeno 3 attaccanti anziché solo 2: 2 punte e 1 esterno sx e di rispedire Bailey e Ferguson nelle rispettive squadre se questi continuano a non convincere fino a gennaio.. poi bisogna riflessioni anche sul terzino sx visto che Tsimikas non convince Gasperini del tutto tanto da adattarci Wesley e come terzino sx un nome ottimo è il classe 2004 Diego Moreira dello Strasburgo che è perfetto per il gioco di Gasperini essendo quasi uguale a Wesley per caratteristiche di gioco.
El Mala lo prenderei solo per il nome
Ottimi profili da scartare subito però, se ne riparla a luglio 2026 ora ti sparano minimo 25-30 e la Roma non può, non è che non vuole, non può, ora deve scavalcare giugno 2026. Prestiti secchi o con diritto, o giocatori a scadenza 2026, nomi Brandt del Borussia a scadenza 2026, Chiesa che non gioca, Rodrygo che non gioca, Sancho se ha voglia di giocare, o giovani promesse con clausole basse e stipendi bassissimi, esempio Arevalo a 7, Alphadjo Cisse’ del Verona (in prestito a Catanzaro), Giovane del Verona, con formule fantasiose o scambi con giovani. Si può fare salutando chi non ti sta dando niente o pochissimo, nomi Elsha, restituzione prestiti Tsimikas e Bailey e forse Ferguson (vediamo come si gioca le sue carte in questi 45 GG del 2025 in assenza di Divbykn e Dybala), Baldanzi in prestito o pedina di scambio.
Divbykn e Birykn
che coppia!
scamacca sta più in infermeria che in campo l unico è zirzeke anche se non sfonda le porte.
Chiacchiere…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.