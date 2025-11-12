Umberti (Pres. IV Municipio): “Progetto stadio verso l’Immacolata. Evita un buco erariale gigantesco”

Nuovi aggiornamenti sull’iter per lo stadio della Roma arrivano da Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio. Intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo su Tele Radio Stereo, Umberti ha fatto il punto sulle tempistiche, sui costi e ha difeso con forza il progetto a Pietralata. Queste le sue parole:
Il sindaco ha annunciato che il progetto dello stadio della Roma sarà presentato entro novembre. Concorda?
“Penso che sia più probabile ai primi di dicembre, intorno all’Immacolata. Ci sono ancora due cose in ballo: il contro ricorso al Consiglio di Stato, che dovrebbe sciogliersi a metà di questo mese, e poi c’è l’autorizzazione della Regione all’abbattimento di quegli alberi per consentire di terminare i sondaggi. Entrambe le cose dovrebbero avvenire nel breve periodo. Dopodiché non credo che in 10-15 giorni riusciranno a finire i sondaggi, penso ci vorrà qualche giorno in più”.
C’è una forza politica che non è d’accordo con lo stadio a Pietralata e vorrebbe rinnovare lo stadio Olimpico?
“Non so quanto questa cosa sia credibile o meno, ma sarebbe come ritornare indietro nel tempo. Se stiamo facendo uno stadio dove ci sono i mezzi pubblici, c’è la metropolitana, ci sono tram e autobus, si vuole fare uno stadio del futuro, fare una cosa del genere significherebbe tornare indietro. Per me sarebbe una follia”.
In una precedente intervista aveva detto che secondo lei 600 milioni non sarebbero bastati. Adesso si parla di un miliardo. Le risulta?
“1,2 miliardi, sì. È più credibile questa come cifra, l’altra non era una credibile, bastava fare un parallelismo con quello del Tottenham”.
Perché definisce questa “la più grande operazione di legalità mai fatta a Roma”?
“Voglio dire una cosa: in questo territorio è stata fatta la più grande operazione di legalità mai stata fatta a Roma. Tutti i terreni che Roma Capitale aveva espropriato e che aveva lasciato in detenzione precaria alle persone a cui erano stati espropriati, dopo i 19 anni e 6 mesi, il Comune di Roma ha detto ‘me li dovete ridare’, perché al ventesimo anno scatta l’usucapione. Per cui Roma non solo aveva indennizzato i vecchi proprietari, ma sarebbe stata costretta a ricomprare quello che già aveva pagato. Questa operazione stadio è stata l’operazione di legalità più grande fatta a Roma. Si stava creando un buco erariale gigantesco che nessuno dice”.
Qual è il comune sentire del quartiere?
“Io rispetto tutti, ma il 90% degli abitanti è a favore dello stadio. C’è una minoranza che fa rumore che è giusto rispettare, ma è anche giusto spiegare a questa minoranza che siamo stati eletti per fare le cose e che la nostra linea è quella di farlo”.
Fonte: Tele Radio Stereo
10% daa lazzie?? noo, so’ troppi…
🤣🤣🤣
FORZA ROMA
Quindi che senso ha chiedersi quando la Roma presenterà il progetto?
Lo presenterà una volta finiti i sondaggi.
Per finirli bisogna abbattere gli alberi.
Per abbatterli c’è bisogno del placet di Consiglio di Stato e Regione, e i tempi dei due non dipendono dalla Roma.
Quindi quando ci sarà al sentenza del Consiglio e il voto della Regione si potranno terminare i sondaggi in qualche settimana.
Oggi è 12 Novembre, per cui che in un mese si possano recepire i due pareri
(do per scontato favorevoli), finire i sondaggi e sistemare il progetto con le risultanze
non mi pare credibile.
Per me l’importante è che quei due passi vengano compiuti nel mese,
poi anche se arrivasse a Gennaio il progetto definitivo non cambia nulla.
A Pietralata tutti vogliono lo Stadio, tanto è vero che per protestare contro il Progetto si sono scomodati i Collettivi di Sinistra di San Lorenzo che con Pietralata non c’entrano una mazza!
Pietralata è giallorossa come del resto tutta Roma!
pensate che verrà intitolato a un personaggio importante della Roma o arriverà uno sponsor che darà il nome allo stadio?
Adesso si parla dell’8 dicembre per la consegna del progetto.
Solo che l’8 dicembre è festa e il Comune è chiuso.
Poi ci stanno le Festività di Natale e non è opportuno mischiare le feste.
Vabbè, facciamo ricicciare il 21 aprile,Natale di Roma.
