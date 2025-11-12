Zaniolo: “Dispiaciuto per i fischi dell’Olimpico. La Roma è forte, può giocarsela fino alla fine”

Nicolò Zaniolo è tornato protagonista all’Olimpico, ma l’accoglienza dei tifosi giallorossi non è stata delle più calorose. L’ex attaccante della Roma, oggi all’Udinese, è stato fischiato a lungo nel giorno del suo ritorno nella Capitale, complice l’esultanza polemica dello scorso anno proprio all’Olimpico.
Intervistato da Sky Sport, Zaniolo ha commentato così i fischi ricevuti: «Mi è dispiaciuto, ma lo capisco. L’avevo già detto: mi pento dell’esultanza fatta qui quando giocavo con l’Atalanta. Fa parte del gioco. Io ho pensato solo alla partita, anche perché giocavamo contro una grande squadra. Sono molto forti e mi piace come giocano, possono sicuramente giocarsela fino alla fine se continuano così».
L’attaccante ha poi parlato della sua nuova esperienza all’Udinese: «Sono felice qui. Giro spesso in centro e i tifosi mi fanno arrivare il loro affetto, devo ringraziarli. Non potevo fare scelta migliore. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi di amicizia, ma come con tutti. Ci sentiamo come una famiglia e dobbiamo restare uniti per fare risultato. In che lingua comunichiamo? Un misto, ultimamente più inglese. Per fortuna riesco a capirlo».
Fonte: Sky Sport
mi viene in mente un grande capo… come si chiamava?… 🤔
Estiquaatsi?
Non presentarsi a una convocazione è un insulto pesante per i tifosi.
Chi semina vento raccoglie tempesta, le sue interviste ti fanno capire che testa ha.
Sarà tipo la terza intervista in una decina di giorni in cui parla della Roma, anche basta
Basta!!!! Parlo sempre e solo della Roma e dei Romanisti. Hai stufato
testa di giocatore è buona solo per portare cappello .. cit
Manco quello va bene ha la testa a pinolo e i cappeli so rotondi.
Porta ombrelli deve essere se li mettesse tutti al….
Forza Roma
Io sinceramente ad inizio partita non lo avrei fischiato, poi se in campo faceva lo stupido allora sì
E vabbè diamogli un’opportunità a sto ragazzo, perdoniamogli gli sbagli di gioventù, magari è cresciuto di capoccia, mi sembra che da un po di tempo stia sottotraccia chiedendo venia.
Ora saremo subissati di pollici versi. Ma pazienza.
Eppure a me ha fatto molta impressione, è in grande spolvero e con quei mosci che abbiamo li davanti a me non mi dispiacerebbe rivederlo qua. Sono sicuro che Gasp saprebbe utilizzarlo come ariete d’attacco. Ha tutto per giocare questo tipo di calcio tutto forza e corsa.
Ci serve un attaccante di questo tipo, spero che a gennaio se comprano qualcuno non si presentino con qualche damerino mezzo rotto ma con un giocatore con le sue caratteristiche.
Tra l’altro non ha mai nascosto l’innamoramento per i colori nostri
se ti comporti bene la gente non ha motivo di fischiarti. Evidentemente…
fatti una domanda e datti una risposta e chiedi aiuto a tua madre il motivo dei fischi
vergognati hai provato a strappare la nostra maglia…
Zaniolo vi avemo fatto Er c…o a paiolo
Ma non hanno niente altro da chiedere a Zaniolo, probabilmente, viste le performance nelle altre squadre in cui è stato… Ma che rottura!!!! Parla bene ma poi in campo qualche idiozia la commette sempre come nell’ultima partita contro Kone…. E poi ci si è messa anche Sky… Dall’inizio alla fine, inquadravano sempre
a lui…. E basta!!!
Non mi dispiace affatto averlo fischiato insieme ad altri 60 mila tifosi…
