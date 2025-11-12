Zaniolo: “Dispiaciuto per i fischi dell’Olimpico. La Roma è forte, può giocarsela fino alla fine”

Nicolò Zaniolo è tornato protagonista all’Olimpico, ma l’accoglienza dei tifosi giallorossi non è stata delle più calorose. L’ex attaccante della Roma, oggi all’Udinese, è stato fischiato a lungo nel giorno del suo ritorno nella Capitale, complice l’esultanza polemica dello scorso anno proprio all’Olimpico.

Intervistato da Sky Sport, Zaniolo ha commentato così i fischi ricevuti: «Mi è dispiaciuto, ma lo capisco. L’avevo già detto: mi pento dell’esultanza fatta qui quando giocavo con l’Atalanta. Fa parte del gioco. Io ho pensato solo alla partita, anche perché giocavamo contro una grande squadra. Sono molto forti e mi piace come giocano, possono sicuramente giocarsela fino alla fine se continuano così».

L’attaccante ha poi parlato della sua nuova esperienza all’Udinese: «Sono felice qui. Giro spesso in centro e i tifosi mi fanno arrivare il loro affetto, devo ringraziarli. Non potevo fare scelta migliore. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi di amicizia, ma come con tutti. Ci sentiamo come una famiglia e dobbiamo restare uniti per fare risultato. In che lingua comunichiamo? Un misto, ultimamente più inglese. Per fortuna riesco a capirlo».

Fonte: Sky Sport