Paredes: “Dybala al Boca? Sceglie lui, non mi metto in mezzo. Mio padre è completamente pazzo…”

Leandro Paredes, ex centrocampista giallorosso e grande amico di Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni di “ESPN Argentina” sulla possibilità della Joya di raggiungerlo al Boca Juniors.
Negli ultimi giorni le parole di suo papà avevano infiammato i tifosi argentini (e quelli della Roma), ma secondo Leo non c’è ancora nulla di concreto: “Ne ho parlato con lui ma è giusto che lui viva la sua vita e la sua carriera con tranquillità. Deve prendere le decisioni che ritiene giuste, non sono qui per mettermi in mezzo alle scelte degli altri.
Ovviamente il desiderio e la speranza (di vederlo al Boca, ndr) ci sono, però sono decisioni personali e in cui non posso intromettermi. Le parole di mio padre? È completamente pazzo“.
Fonte: ESPN
C’avete rotto er c****, c’avete rotto er c****….
E non solo quello……
mamma mia ma tacere una volta per sempre padre e figlio?
Per me è chiaro che il padre non è pazzo ma sicuramente ha confessato ciò che non doveva dire.
Comunque vedremo
Se non erro si dice che la mela non cade mai lontano dall’albero o sbaglio. Parafrasando Cetto Laqualunque….figlio creino…figlio creino….lo facciamo giornalista va’……
Diciamo pure che se fossi un giornalista eviterei di rilanciare qualsiasi informazione esca dalla bocca di chiunque (il padre di Paredes nella fattispecie) prima di averla verificata a 4 ganasce coi diretti interessati.
Ma so che il concetto di giornalismo è parecchio cambiato da quando ero ggiòvane.
sarebbe meglio per Dibi ritornare nell’ovile originale e godersi la vita coi soldi guadagnati oltremisura…ciao
Quando la finirete con questa lagna del Boca, non sarà mai troppo presto!!!!!!
Ma il padre di Paredes non ha altro a cui pensare?????!!!! Fateje fa’ na visita….!!!!!
Se la Roma a giugno sarà in grado di liberarsi di Dybala vorrà dire che sarà in grado di rinforzarsi con giocatori più sani e più giovani. A volte rimanere aggrappati al cordone ombelicale è deleterio. Successe la stessa cosa tanti anni fa quando la Roma mandò via Falcao (addirittura vincendo una causa si risoluzione del contratto). Tutti avvelenati…poi arrivò Boniek e sfiorammo lo scudetto
