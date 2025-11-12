Paredes: “Dybala al Boca? Sceglie lui, non mi metto in mezzo. Mio padre è completamente pazzo…”

Leandro Paredes, ex centrocampista giallorosso e grande amico di Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni di “ESPN Argentina” sulla possibilità della Joya di raggiungerlo al Boca Juniors.

Negli ultimi giorni le parole di suo papà avevano infiammato i tifosi argentini (e quelli della Roma), ma secondo Leo non c’è ancora nulla di concreto: “Ne ho parlato con lui ma è giusto che lui viva la sua vita e la sua carriera con tranquillità. Deve prendere le decisioni che ritiene giuste, non sono qui per mettermi in mezzo alle scelte degli altri.

Ovviamente il desiderio e la speranza (di vederlo al Boca, ndr) ci sono, però sono decisioni personali e in cui non posso intromettermi. Le parole di mio padre? È completamente pazzo“.

Fonte: ESPN