Dybala, il padre di Paredes rivela: “Paulo verrà al Boca, lo ha detto a mio figlio”

Paulo Dybala continua il suo percorso di recupero a Trigoria, lontano dai campi e dalla Nazionale argentina, ma il suo nome resta al centro delle voci di mercato. L’attaccante giallorosso, fermo per infortunio e in scadenza di contratto a giugno 2026, non ha ancora avviato alcun contatto con la Roma per il rinnovo, e il suo futuro resta avvolto nell’incertezza.

A riaccendere le speculazioni ci ha pensato Daniel Paredes, padre di Leandro, che ai microfoni di Cadena Xeneize ha parlato di un possibile ritorno in patria della “Joya”. Le sue parole, pronunciate nel post Superclásico vinto dal Boca Juniors sul River Plate, hanno fatto il giro dell’Argentina:

“Io so delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha il cuore xeneize. Ho sentito una conversazione tra loro e Paulo ha detto che sarebbe venuto. Paulo verrà, giocheranno insieme. La bambina sarà tifosa del Boca e vedrà suo padre alla Bombonera.”

Un messaggio che sa di sogno per i tifosi del Boca, ma che in Italia riapre il dibattito sul futuro di Dybala. La Roma, intanto, lo aspetta: Gasperini spera di riaverlo a disposizione subito dopo la sosta, per restituire qualità e fantasia a un attacco falcidiato dagli infortuni.

Fonte: Cadena Xeneize