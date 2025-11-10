Benedetta sosta: Gasp punta a recuperare i suoi attaccanti

La vittoria contro l’Udinese ha riportato entusiasmo e vetta, ma non ha sciolto i nodi legati all’infermeria. Gian Piero Gasperini, ancora una volta, si ritrova a dover fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo.

L’ultima tegola è quella di Artem Dovbyk, costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema muscolare al quadricipite, poco prima del rigore che ha sbloccato la gara. «Non sembra una cosa grave», ha rassicurato l’allenatore nel post partita, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

Alla ripresa del campionato, contro la Cremonese, il tecnico giallorosso spera di poter contare su almeno due rientri fondamentali: Evan Ferguson, che resterà a Trigoria per recuperare dalla distorsione alla caviglia dopo la mancata partenza con la nazionale irlandese, e Leon Bailey, sulla via del recupero da una lesione al retto femorale e atteso in gruppo tra circa una settimana. Ci vorrà più tempo invece per Paulo Dybala, che spera di tornare a disposizione per Roma-Napoli di fine mese.

Il ritorno dei tre sarà cruciale per ridare respiro a un attacco che, nonostante le assenze, continua a produrre gioco ma ha bisogno di alternative. Gasperini ha spremuto il gruppo al massimo, adattando uomini e schemi, ma per mantenere il ritmo delle prime serviranno presto rinforzi. La Roma lo sa, e spera che la sosta di novembre porti buone notizie da Trigoria.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera