Benedetta sosta: Gasp punta a recuperare i suoi attaccanti

La vittoria contro l’Udinese ha riportato entusiasmo e vetta, ma non ha sciolto i nodi legati all’infermeria. Gian Piero Gasperini, ancora una volta, si ritrova a dover fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo.
L’ultima tegola è quella di Artem Dovbyk, costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema muscolare al quadricipite, poco prima del rigore che ha sbloccato la gara. «Non sembra una cosa grave», ha rassicurato l’allenatore nel post partita, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.
Alla ripresa del campionato, contro la Cremonese, il tecnico giallorosso spera di poter contare su almeno due rientri fondamentali: Evan Ferguson, che resterà a Trigoria per recuperare dalla distorsione alla caviglia dopo la mancata partenza con la nazionale irlandese, e Leon Bailey, sulla via del recupero da una lesione al retto femorale e atteso in gruppo tra circa una settimana. Ci vorrà più tempo invece per Paulo Dybala, che spera di tornare a disposizione per Roma-Napoli di fine mese.
Il ritorno dei tre sarà cruciale per ridare respiro a un attacco che, nonostante le assenze, continua a produrre gioco ma ha bisogno di alternative. Gasperini ha spremuto il gruppo al massimo, adattando uomini e schemi, ma per mantenere il ritmo delle prime serviranno presto rinforzi. La Roma lo sa, e spera che la sosta di novembre porti buone notizie da Trigoria.
tutto dipendera’ dal presidentissimo…
Pensate al vostro lotito
ehi copione di Nick
attento a quello che dici!
Nessuno ne parla… ma Baldanzii? ..non è statico come Dovbik, viene incontro triangola e un paio di conclusioni le ha provate @, la squadra, con lui, è stata più imprevedibile più mobile, sicuramente tocca più palloni dell ucraino. Mi viene in mente una”Roma” in crisi attaccanti che si inventò un Perrotta centravanti……..una bella Roma
Calmate, che te salta a pressione
Mario
baldanzi ci mette l’anima, ogni volta che entra, gli va riconosciuto.
ma se dopo 2 anni che è qui non s’è ancora capito dove farlo giocare…
❤️🧡💛
Sambil menunggu bala bantuan di bulan Januari. Seperti penyerang yaitu Zirkzee dan Kalimuendi. Penyerang sayap kiri seperti Lookman atau Chiesa dan gelandang Tengah seperti Mainoo
Sono pienamente d’accordo a metà con te
hanno già detto tutti che a gennaio non ci saranno miracoli, ma se arrivasse già il solo zirkzee potremmo sognare in grande
veramente sono le altre che devono provare a mantenere il nostro ritmo.
con una squadra gasperiniana come quella delle ultime due parti, vedrei benissimo il miglior Ferguson. l’ irlandese è ancora in tempo per fare una grande stagione.
d accordo con te… può fallire come dicono in molti ma potrebbe diventare decisivo … il ragazzo secondo me ha delle doti che possono essere
sfruttate … ora la squadra gira anche in attacco perché si vedono le trame Gasperiane… se entra in una buona forma fisica potrebbe dire la sua… sono invece preoccupato per gli esterni offensivi e sopratutto per il centrocampista centrale quando partirà EA
Io continuo a pensare invece che più che un goleador servano un giocatore alla Zirkzee che faccia da regista avanzato ed uno se non 2 centrocampisti.
Con la manovra fluida che il Gasp insegna, “garantire” il barcentro alto permetterebbe gli inserimenti “di tutti gli altri al tiro.
Ossia poryeremmo in dote più goal di quanti ne garantirebbe solo uno… (e Zirkzee in Iatalia in doppia cifra cmq ci andrebbe).
In verità l’attaccante ideale di questa squadra ci sarebbe, ma è giusto giusto il 9 del Bayern Monaco………. (scende tra le linee, dialoga coi compagni, si yrascina avversari e segna segna segna!!!).
I centrocampisti servirebbero perché lì È IL FULCRO DI UNA SQUADRA ed oltre che veder partire Ndicka ed El Aynaoui, dovremo fare i conti con “l’usura” di Cristante e di Kone’ (che qualche segnale lo sta già dando…).
Ma il Gasp ne penserà sicuramente una!
Intanto, BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA FRATELLI ROMANISTI.
FORZA ROMA
bel commento nella forma .. e sono pure d’accordo nella sostanza ..
A un grandissimo Gasperini chiedo ma iniziare a svezzare qualche giovane dell’under ?
A me non sembra una squadra spremuta, ieri volava. Gli ultimi 10 minuti un po’ in affanno ma eravamo praticamente senza attaccanti.
datele a gennaio 2 giocatori de pallone al mister, nessuno chiede i fenomeni ci mancherebbe.. nn sia mai e de sicuro ce divertiremo ancora de più…daje Roma.
stavo vedendo la classifica
Fiorentina ultima in classifica …a inizio stagione era impensabile… chissà che a gennaio si possa puntare su Kean
arrivassero lui e Zirkzee faremmo uno step in avanti pazzesco
rischiano la B…..e lo vendono ???? Ma gestisci un Chiringuito a Bergamo?
Ieri dopo l’uscita di dovbik la Roma ha cominciato a giocare e produrre occasioni come non mai, è bastato mettere baldanzi di punta. Spero la Roma prenda avanti un giocatore di movimento al posto di quel sallucchione
Giustissimo venerare il Gasp anche se non dimentico che in molti non lo volevano . Però , mi piacerebbe si parlasse di più di colui che , ha preso la squadra quando si parlava di rischio di retrocessione e , ci ha portati in Europa. Sarebbe stata Champions se , non ci avessero impedito di vincere a Bergamo , per salvare il brand della rube. Poi ha indossato gli abiti del dirigente e ci ha ” regalato ” il Gasp .Queste cose, cerchiamo di ricordarle
Attenzione A ferguson ragazzi…. Se non avrà problemi fisici arriverà in doppia cifra… E un bel giocatore… Dategli tempo…. A gennaio prendiamo uno bravo che può far rifiatare ferguson
Forza roma
