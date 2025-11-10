LA ROMA FA SUL SERIO

La Roma di Gasperini fa sul serio. Vince, convince e soprattutto non spreca la grande occasione di tornare in vetta, seppur in coabitazione con l’Inter, che a San Siro regola la Lazio e raggiunge i giallorossi in cima alla classifica. Ma stavolta non è solo una questione di punti: è la sensazione di solidità, di crescita, di squadra vera che trasmette la Roma a rendere tutto più concreto.

Contro l’Udinese la Roma ha confermato quanto di buono si era visto a Glasgow. Una partita gestita con intelligenza, maturità e, soprattutto, con la forza di chi sa adattarsi anche alle difficoltà. E di difficoltà, stavolta, ce n’erano parecchie: Dybala, Bailey, Ferguson, Angelino, e a loro si è aggiunto pure Dovbyk, costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo per un problema al quadricipite. Gasp si ritrova con gli uomini contati, ma la Roma non trema.

A sbloccare il match è un episodio — il fallo di mano di Kamara, segnalato dal VAR — ma il rigore trasformato da Pellegrini non è casuale: è la firma di un calciatore ritrovato, di un giocatore che, nonostante la delicata situazione contrattuale, si sente ancora al centro del progetto. Il raddoppio, poi, porta la firma di un Celik sempre più imprescindibile: la combinazione con Mancini sulla destra è da manuale, la conclusione sotto la Sud un concentrato di convinzione e fame.

LEGGI ANCHE – Roma, riecco la vecchia guardia

L’Olimpico è un fiume in piena, 61 mila voci che spingono una squadra che ora non si nasconde più. La Roma è lì, in alto, con l’Inter, e non per caso. Gasperini sta costruendo un piccolo capolavoro, un gruppo che, con tutti si suoi limiti, sa soffrire e dominare, che ha imparato a riconoscersi nel proprio allenatore.

E ora arriva una sosta benedetta. Servirà per rifiatare, per provare a recuperare qualche pedina preziosa, per ricaricare la mente in vista di un inverno che si preannuncia infuocato. Perché gennaio non è lontano, e lì serviranno scelte e rinforzi giusti per dare continuità a un sogno che, giorno dopo giorno, partita dopo partita, sembra sempre meno utopia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

LEGGI ANCHE – Missione gennaio: vertice a Trigoria, due punte per Gasp

