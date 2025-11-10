LA ROMA FA SUL SERIO

La Roma di Gasperini fa sul serio. Vince, convince e soprattutto non spreca la grande occasione di tornare in vetta, seppur in coabitazione con l’Inter, che a San Siro regola la Lazio e raggiunge i giallorossi in cima alla classifica. Ma stavolta non è solo una questione di punti: è la sensazione di solidità, di crescita, di squadra vera che trasmette la Roma a rendere tutto più concreto.
Contro l’Udinese la Roma ha confermato quanto di buono si era visto a Glasgow. Una partita gestita con intelligenza, maturità e, soprattutto, con la forza di chi sa adattarsi anche alle difficoltà. E di difficoltà, stavolta, ce n’erano parecchie: Dybala, Bailey, Ferguson, Angelino, e a loro si è aggiunto pure Dovbyk, costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo per un problema al quadricipite. Gasp si ritrova con gli uomini contati, ma la Roma non trema.
A sbloccare il match è un episodio — il fallo di mano di Kamara, segnalato dal VAR — ma il rigore trasformato da Pellegrini non è casuale: è la firma di un calciatore ritrovato, di un giocatore che, nonostante la delicata situazione contrattuale, si sente ancora al centro del progetto. Il raddoppio, poi, porta la firma di un Celik sempre più imprescindibile: la combinazione con Mancini sulla destra è da manuale, la conclusione sotto la Sud un concentrato di convinzione e fame.
L’Olimpico è un fiume in piena, 61 mila voci che spingono una squadra che ora non si nasconde più. La Roma è lì, in alto, con l’Inter, e non per caso. Gasperini sta costruendo un piccolo capolavoro, un gruppo che, con tutti si suoi limiti, sa soffrire e dominare, che ha imparato a riconoscersi nel proprio allenatore.
E ora arriva una sosta benedetta. Servirà per rifiatare, per provare a recuperare qualche pedina preziosa, per ricaricare la mente in vista di un inverno che si preannuncia infuocato. Perché gennaio non è lontano, e lì serviranno scelte e rinforzi giusti per dare continuità a un sogno che, giorno dopo giorno, partita dopo partita, sembra sempre meno utopia.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
puntiamo al 4′ posto e non parliamo d’altro, per favore, ora è il momento del basso profilo.
stanno facendo tutti un grande lavoro.
❤️🧡💛
Per arrivare quarto devi puntare al primo, la strada sarà piena di inciampi…
La Roma non la vedevo correre così in campo dal primo al novantesimo minuto da decenni.
Ciò che ha portato questo allenatore è davvero estraneo alla nostra piazza, nella quale i giocatori sono sempre stati abituati a passeggiare in campo. Questo è il suo merito maggiore, essere riuscito a formare finalmente dei veri atleti. E soprattutto a farlo con gente che non aveva queste caratteristiche nel suo dna.
Se ripenso all’arrivo in solitudine a Fiumicino senza alcuna accoglienza penso che molti dovrebbero riflettere parecchio. Non gli dava credito nessuno e invece sta facendo un capolavoro, mantenendo anche basse le aspettative quando dice che per ora non si deve parlare di scudetto. La Curva Sud cosa aspetta a dedicargli qualche striscione e qualche coro?
Concordo testa bassa e pedalare.
Ritengo ancora che l’Inter abbia l’organico più forte del campionato.
Ma ieri Gasperini ha dimostrato che con il gioco tuttu possono migliorare (già lo sapevamo dai tempi di Spalletti ma era sempre una verità messa in ombra dal genio di Totti). Ieri invece grande partita senza Dyba da parte di quelli che non ti aspetti, che hanno deluso con altri allenatori e invece messi al posto giusto….
Onore al coraggio di Pellegrini, battere quel rigore per Lui e per la Roma dopo i tragici errori non era facile e lo ha calciato benissimo.
Onore a Celik e Wesley (mi sono ricreduto è un acquisto che ha dato valore aggiunto per la sua velocità alla nostra squadra) che sono stati assoluti padroni delle fasce.
Ripeto tranne l’inter con tutte le altre ce la possiamo giocare e la Champions non è, finalmente, una utopia lontanissima.
Grande Gasp e complimenti per avercelo portato a Ranieri e Friedkin jr (e per la compagnia..).
Bravo Rudy, umiltà e consapevolezza delle proprie potenzialità.
Vedere quella coesione tra loro, aiutarsi reciprocamente, imporre il gioco e non attendere gli altri e alcune azioni di classe sono un grande spettacolo che mi mancava da tempo.
Grande Gasperini e grandi tutti e particolarmente a una gran brava persona e un ottimo giocatore come Celik
bravo @Rod il punto é proprio questo
Gasperini dimostra che il lavoro paga e dimostra che gli allenamenti che si facevano prima dell’arrivo di Ranieri erano inadatti a una squadra di atleti che gioca in serie A
un saluto ai ragazzi della Nord, che anche ieri hanno fatto la loro parte
propongo caffè a volontà in TTV… forse se svejano…
La Roma ha ora 11 punti più dello scorso anno (24 contro 13, quasi il doppio) quando poi aveva perso altre tre volte fino alla 14a giornata con Juric (ed è quindi sicuro che questo vantaggio aumenterà ancora). Poi spero che a gennaio arrivi qualcuno di decisivo in fase realizzativa/costruzione alta. Fiducia e un minimo di ottimismo.
La Roma deve fare sul serio. Siamo la Capitale, siamo Roma. E questo con il nostro Tifo da quel sostegno che non hanno le altre. Speriamo che alla ripresa del campionato le nostre punte siano a posto, perché adesso servono come il pane, adesso devono dare quello che non hanno dato fino ad oggi, devono dare quel riferimento in attacco da prima in classifica. Daje con gli allenamenti duri e il tiro in porta. Quello che si vede in campo si prova sempre in allenamento. Dentro Duri!
richiamate il responsabile medico che se ne andato un mese fa, mi sembra che la situazione a livello di infortuni stia precipitando … per il resto, contro la cremonese è l’ occasione ghiotta di staccare anche l’Inter o di allontanare definitivamente il Milan. forza magica Roma
allontanà “definitivamente”?… quanno mancherebbero VENTISEI partite a’a fine?…sei tra quelli che ‘n anno fà daveno ‘a Roma ‘n serie b a metà dicembre?…penza a tifà, se je la fai.
Che bello essere primi !!
Anche Ryan in tribuna ha potuto vedere, oltre alla sua bellissima compagna, quanto vale questa Roma, quanto è stato importante il lavoro di Gasperini in questi mesi e soprattutto il grosso potenziale che ha questa squadra, calcolando che giochiamo senza centravanti. Allora presidenti, fate questo sforzo a gennaio per sognare veramente in grande.
Con Gasperini stanno migliorando tutti, tra soprattutto Pellegrini e Celik che tutti davamo ormai per morti.
Celik, per la verità si era svelato già con Ranieri. Lollo, ammetto, ha smesso di essere un ex giocatore, e ammetto anche che ha tirato un rigore non banale.
FORZA MAGICA ROMA
GRANDE ROMA, ma come detto ieri sera vorrei dire due cose in merito di Baldanzi.
Non era facile e tirare ieri dopo tanto tempo e giocare una partita tanto efficace tanto di sostanza in un ruolo che all’apparenza sembra essere lontani anni luce da lui.
Tanto movimento, sempre a dettare il passaggio e supporto al compagno, non sbaglia quasi mai una giocata avendo comunque sia un ottima tecnica.
Combatte e si sbatte anche in fase difensiva.
Per statura e movimenti mi ricorda Ben Yadder, grandissimo attaccante di 170 centimetri esattamente come baldanzi.
Personalmente gli darei ulteriori possibilità in quel ruolo perché mi ha convinto contro l’udinese.
F I N A L M E N T E !!!!!!!!!
Nella speranza che a Gennaio arrivi qualche buon rinforzo… Che gran bel risveglio👌🫶💛❤️🔥
Sempre Forza Roma💛❤️
La giornata al rientro dalla sosta sarà importante.
Ci sarà il derby della madonnina, il Napoli incontrerà l’Atalanta probabilmente liberata dalla zavorra Juric, il Bologna giocherà in casa di un’Udinese temibile sopratutto tra le mura domestiche e Juve in casa di una Fiorentina quasi all’ultima spiaggia e con una decina di giorni x lavorare col nuovo tecnico.
Noi andremo in casa di una Cremonese che, dopo il brillante inizio, sta tornando nella dimensione che le compete, vale a dire quella di squadra candidata al ritorno in B.
Vincendo allungheremo sicuramente su alcune delle concorrenti per i posti Champions.
Daje!
tutte le parti citate hanno un solo difetto….vanno ancora giocate.
Oltre al “testa bassa e pedalare” cui mi associo, la Cremonese ha Nicola come allenatore, che sta dimostrando per l’ennesima volta di essere una sorta di Mazzone contemporaneo. Ovvero: la Cremonese in B non ci va e, anzi, farà sudare freddo tutti.
Vincere a Cremona è tutt’altro che semplice e sarà una battaglia vera, tanto più che 4 giorni dopo abbiamo pure una partitaccia contro il Midtjlland, che per ora non ne ha sbagliata una in Europa League.
A gennaio perderemo N’dika e El Aynaoui.
In difesa siamo coperti con Rensch (Celik può tornare nei tre dietro) e i ragazzi ma a centrocampo c’è solo Pisilli. Serve un centrocampista di lotta e di governo e un attaccante. Non un fenomeno, ma qualcuno che vede la porta e dia noia alle difese avversarie.
Ieri Baldanzi ha preso più palloni di testa di Dovbik
Infatti è tutta una questione di impegno e cattiveria e baldanzi ha dimostrato di averne più di dovbyk in tal senso.
170 centimetri contro 194 e questo è tutto un dire.
Vero niente fenomeni, serve rigenerare e rinnovare tutti!
pellegrini al centro del progetto? ma speriamo proprio di no, io al centro del progetto voglio in campione che mi cambia le partite
AmoRoma a prima vista saresti spolliciato ma se ho capito bene il tuo concetto è che i ricordi degli ultimi anni di Pellegrini dobbiamo ancora smaltirli, allora ancora pensiamo che il centro del progetto deve essere affidato a un ottimo giocatore più affidabile nel tempo
C’è la pausa; che ha finora costituito un mezzo intoppo, da sfatare (alla ripresa). Tanto più che potrà servire a recuperare soluzioni in attacco (e non solo).
Continuando nel miglioramento di turno in turno.
La squadra dovrà mantenere l’attuale fiducia nei propri mezzi e la bella condizione.
Poi si gioca ovviamente guardando partita per partita.
Il campionato è ancora lungo (11 giocate su 38, neppure 1/3).
Arrivare fino a dicembre, con feroce determinazione, a fare prestazioni in crescendo è l’obiettivo realistico: poi inizia la coppa d’Africa e nel mentre ci sarà l’ormai mitizzato mercato di gennaio.
Speriamo che tutti continuino a remare dalla stessa parte: quella su cui li sta portando Gasp (società inclusa). E senza dimenticare il salto di mentalità fattoci fare da Ranieri.
DAJE!
Senza centravanti senza un attaccante esterno di livello e con la coppa d”Africa alle porte la vedo dura lottare per lo scudetto. Ringraziamo Gasperini per il miracolo che sta facendo
Per fortuna stanotye ho lavorato!
Tanto non avrei dormito lo stesso…..
Troppa ROMA nei miei occhi !!!
Mi sono divertito a fare zapping sui vari canali per vedere rosiconi, terrorizzati, preoccupati ad ammettere TRA I DENTI QUELLO CHE È EVIDENTE….!
Salvo poi rischiare di svegliare tutti gli utenti che dormivano nella mia sede, con il raschio sui vetri in un’arrampicata disperata di “eh, ma, però” ah ah ah!!!
CHE SPETTACOLO!!!
Se stanno ad attacca’ ar fumo della pipa….
Certo che NON PUNTIAMO AD ALTRO SE NON LA CHAMPIONS, ma proprio questa serenità di obiettivo potrebbe lasciare margine a marzo/aprile ad altri orizzonti…
Intanto finché la Roma vedrà le OSCENEVPRESTAZIONI DEI SUOI DIRIMPETTAI troverà linfa per AUTOCANDIDARSI A TUTTO: perché se possono juve, milan, napoli, beh, allora noi POSSIAMO PIÙ DI LORO, perché si è ben capito che NON SIAMO ASSOLUTAMENTE DA MENO, ANZI…..
Quindi, cari fratelli romanisti, mettiamoci comodi “sulla riva” perché, di questo passo, di MORTI (vero Gonde?!) ne vedremo passare molti…..
P.S.
GRAZIE OLIMPICO PER LA MAGIA CHE SEI !!!
FORZA ROMA
record di prenotazioni ad Ariccia, ultimi posti disponibili, coloro-che-indossano-il-pigiama sono pregati di non ammassati agli ingressi…
Er modello Atatlanta era Gasperini. Er Mister se sta a innamorà dell’Olimpico e ce sta a pijà pure gusto…
Comunque raga’, quant’è bello svegliarsi primi in classifica…
La Roma sta proseguendo il suo percorso di crescita iniziato lo scorso anno con l’arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa. Se siamo la miglior difesa è per la svolta che Mister Claudio ha portato in difesa.
Gasperini invece gli sta dando una impronta più sua, ma col giusto tempo e il giusto entusiasmo. La Roma pressa alta (Ranieri pressava basso), attacca con i difensori centrali ( Ranieri li voleva a muro davanti Svilar), ma ancora gli manca qualcosa.
Siamo in testa con l’Inter, si, ma:
Manca un attaccante che faccia 20 gol a stagione.
Quando la Roma sarà completamente assuefatta al gioco di Gasp, allora avremo chiaro gli obiettivi, ma per ora io volo basso, godendomi il primo posto e la consapevolezza che possiamo fare ancora meglio.
Forza Roma
Forza Roma.
Se solo questa squadra avesse avuto un centroavanti vero a San Siro avremmo vinto e con Inter almeno pareggiato.
Torino l’unica gara dove abbiamo meritato di perdere…….
Spero si intervenga sul serio perché sarebbe un peccato non provarci, perché i soldi della Champions sono fondamentali soprattutto x non farci smontare la squadra a Giugno quando dovremo fare i conti con i paletti del Fair Play. Se questo è Bailey mi tengo Baldanzi e prendo un trequartista di piede Dx velocissimo da mettere sulla sx accanto la punta.
ZIRKZEE invece darebbe una grossa mano soprattutto attirandosi più di un difensore e aprire spazi x gli inserimenti.
In mezzo al campo serve un altro mastino e magari mandiamo a giocare Pisilli.
Per il resto potrebbe pure restare tutto così con la speranza di recuperare Angelinho.
Con gli acquisti giusti per il prossimo campionato potremmo esserci anche noi per vincere lo scudetto, per quest’anno non ci facciamo prendere in giro dal resto d’Italia, abbiamo lacune incolmabili e questi a gennaio non cacceranno un euro. Possiamo però cercare di vincere qualcosa, anche solo la Coppa Italia, alzare un trofeo sarebbe fantastico, poi ci sarà pure qualcuno che preferirebbe andare al Circo Massimo con il 4 sulla bandiera ma nel senso del 4° posto e non del 4° scudetto…de gustibus
Questa partita era insidiosa soprattutto perché incontravamo una squadra molto fisica dopo la trasferta di giovedì. E invece i ragazzi hanno tenuto botta anche ieri, concedendo qualcosa solo dopo il 2 a 0. Ora qualche giorno alla squadra per leccarsi le ferite e provare a recuperare qualcuno
soffro di vertigini non ero abituato a guardare la classifica da lassù,
comunque calma e sangue freddo
Ranieri è un normalizzatore,ha dato un gioco efficace alla squadra anche in relazione alla rosa a sua disposizione,non a caso nel girone di ritorno della scorsa stagione ha realizzato punti e vittorie che ci hanno fatto sfiorare l’ingresso in champions,
Gasperini è un “potenziatore”,nel senso che riesce a tirare fuori qualcosa in più dai propri giocatori.
migliorare la rosa nei numeri e nella qualità a gennaio è d’obbligo a mio parere per non vivere di rimpianti a giugno.
Quindi testa bassa e pedalare,con innesti mirati a gennaio la Roma potrà colmare il gap che ancora ci separano da alcune squadre.
Se per gennaio si cercheranno rinforzi, eviterei sogni impossibili e andrei alla sostanza
Intanto, giocatori che abbiano già una buona esperienza in Italia, anche se dovessero arrivare da qualche Serie B europea, e poi fisicamente a posto. Buoni giocatori, naturalmente, in grado di inserirsi velocemente nell’ambiente e nel gioco di Gasperini
Forza Roma, corri non ti fermare
