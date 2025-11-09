SERIE A – L’Inter batte la Lazio (2-0) e raggiunge la Roma in testa alla classifica

L’Inter di Chivu batte la Lazio di Sarri nel posticipo serale di questa domenica di campionato: a San Siro finisce 2 a 0 per i nerazzurri.
Apre le marcature Lautaro dopo appena tre minuti di gioco, nella ripresa chiude i conti Bonny su cross di Dimarco.
Grazie a questo risultato l’Inter raggiunge la Roma in testa al campionato a quota 24 punti, mentre la Lazio resta ferma a 15 lunghezze.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Ma ringraziamo Gasperini che stiamo tra le prime 4. Comprategli un 9 forte e un esterno sinistro e ci porterà il tricolor.
battere la Cremonese e sperare in un pareggio tra Milan e Inter. si può fare
