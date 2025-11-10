Atalanta, è già finita l’era Juric: in arrivo Palladino

Il pesantissimo 3-0 incassato in casa contro il Sassuolo ha segnato la fine dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. La società bergamasca ha deciso di cambiare guida tecnica dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.
La sconfitta di ieri, firmata dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti, ha reso la posizione del tecnico croato ormai insostenibile: appena 13 punti in 11 giornate, un gioco involuto e uno spogliatoio apparso sempre più distante dalle idee dell’ex allenatore della Roma.
La scelta del club è già ricaduta su Raffaele Palladino, con cui è stato raggiunto un accordo totale. L’ex tecnico della Fiorentina, rimasto libero dopo la parentesi estiva, è pronto a ripartire da Bergamo per dare nuova linfa a una squadra in crisi di identità e risultati.
L’ufficialità è attesa nelle prossime ore: Juric risolverà il contratto, mentre Palladino potrebbe dirigere già domani il primo allenamento al centro sportivo di Zingonia.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Juric ci ha rovinato l’anno scorso. Per fortuna ora ha rovinato una nostra diretta concorrente. Spero vadi al Milan o Inter o Napoli o Juve adesso!
Dalla padella alla brace con cicciobello
Esonero prevedibile Peccato, avrei preferito che fosse rimasto ancora un pò Son curioso di sapere quale sarà la prossima destinazione Un tecnico sopravvalutato, che se ancora allena deve dire grazie alle sue conoscenze
tecnico scarsissimo. È stato bravo solo a scegliere il procuratore. vedi Torino che senza di lui holo senza cambiare quasi per nulla la squadra, vedi la parentesi Roma e Inghilterra e vedi la Dea che da quarta si ritrova a metà classifica. Olo dei pazzi possono pensare di ingagiarlo meno male che la Roma se ne é liberata per tempo.
Juric è la prova vivente che ormai nel calcio il procuratore è molto più importante del curriculum.
e, guarda caso, il suo probabile sostituto è della stessa scuderia…
