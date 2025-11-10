Atalanta, è già finita l’era Juric: in arrivo Palladino

5
71

Il pesantissimo 3-0 incassato in casa contro il Sassuolo ha segnato la fine dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. La società bergamasca ha deciso di cambiare guida tecnica dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.

La sconfitta di ieri, firmata dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti, ha reso la posizione del tecnico croato ormai insostenibile: appena 13 punti in 11 giornate, un gioco involuto e uno spogliatoio apparso sempre più distante dalle idee dell’ex allenatore della Roma.

La scelta del club è già ricaduta su Raffaele Palladino, con cui è stato raggiunto un accordo totale. L’ex tecnico della Fiorentina, rimasto libero dopo la parentesi estiva, è pronto a ripartire da Bergamo per dare nuova linfa a una squadra in crisi di identità e risultati.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore: Juric risolverà il contratto, mentre Palladino potrebbe dirigere già domani il primo allenamento al centro sportivo di Zingonia.
LEGGI ANCHE – Lookman-Juric, alta tensione: scontro dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta (VIDEO)

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoKonè si racconta: “Ero sempre nell’ombra, nessuno parlava di me. Molti non vedono il mio lato offensivo, devo migliorare il tiro in porta”

5 Commenti

  1. Juric ci ha rovinato l’anno scorso. Per fortuna ora ha rovinato una nostra diretta concorrente. Spero vadi al Milan o Inter o Napoli o Juve adesso!

  3. Esonero prevedibile Peccato, avrei preferito che fosse rimasto ancora un pò Son curioso di sapere quale sarà la prossima destinazione Un tecnico sopravvalutato, che se ancora allena deve dire grazie alle sue conoscenze

  4. tecnico scarsissimo. È stato bravo solo a scegliere il procuratore. vedi Torino che senza di lui holo senza cambiare quasi per nulla la squadra, vedi la parentesi Roma e Inghilterra e vedi la Dea che da quarta si ritrova a metà classifica. Olo dei pazzi possono pensare di ingagiarlo meno male che la Roma se ne é liberata per tempo.

  5. Juric è la prova vivente che ormai nel calcio il procuratore è molto più importante del curriculum.
    e, guarda caso, il suo probabile sostituto è della stessa scuderia…

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome