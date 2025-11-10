Atalanta, è già finita l’era Juric: in arrivo Palladino

Il pesantissimo 3-0 incassato in casa contro il Sassuolo ha segnato la fine dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. La società bergamasca ha deciso di cambiare guida tecnica dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.

La sconfitta di ieri, firmata dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti, ha reso la posizione del tecnico croato ormai insostenibile: appena 13 punti in 11 giornate, un gioco involuto e uno spogliatoio apparso sempre più distante dalle idee dell’ex allenatore della Roma.

La scelta del club è già ricaduta su Raffaele Palladino, con cui è stato raggiunto un accordo totale. L’ex tecnico della Fiorentina, rimasto libero dopo la parentesi estiva, è pronto a ripartire da Bergamo per dare nuova linfa a una squadra in crisi di identità e risultati.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore: Juric risolverà il contratto, mentre Palladino potrebbe dirigere già domani il primo allenamento al centro sportivo di Zingonia.

Giallorossi.net – G. Pinoli