FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 12 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:20 – Stadio Roma, la strategia per rispettare le scadenze

Prosegue il lavoro per il nuovo impianto di Pietralata: la Roma consegnerà entro fine novembre la documentazione essenziale del progetto, così da permettere al Comune di avviare le verifiche per la “conferma del pubblico interesse”. Durante quel mese e mezzo di controlli, il club completerà le parti restanti del dossier, pronto poi per la Conferenza di Servizi decisoria. (Radio Roma Sound)

Ore 12:10 – Giudice sportivo, seconda sanzione per Cristante

Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari dell’undicesima giornata di Serie A. In casa Roma, due ammonizioni: seconda sanzione stagionale per Bryan Cristante e prima per Lorenzo Pellegrini, punito per comportamento non regolamentare durante la gara vinta 2-0 contro l’Udinese.

Ore 11:05 – Sabatini: «Roma, non basta un solo Zirkzee»

Walter Sabatini commenta la Roma di Gasperini: «I problemi non si risolvono solo con un giocatore come Zirkzee, ma con la mentalità e la compattezza del gruppo». L’ex ds elogia la crescita giallorossa: «Gioca un calcio offensivo, sta migliorando ogni partita. C’è sintonia tra squadra e allenatore, disciplina e voglia di vincere: questa coesione farà la differenza nella corsa scudetto». (Radio Radio)

Ore 9:30 – La Roma non perde di vista Frattesi

La Roma torna a monitorare Davide Frattesi, in cerca di spazio all’Inter. Il centrocampista, utilizzato poco da Inzaghi prima e Chivu dopo, piace a Gasperini ma i nerazzurri chiedono 40 milioni e non intendono rafforzare una diretta rivale. Sul giocatore anche Juventus e Napoli. La Roma resta alla finestra, pronta a muoversi se le condizioni cambieranno. (La Repubblica)

Ore 8:45 – Roma a due fasce con Wesley e Celik

In poche settimane Wesley e Celik sono diventati simboli della Roma di Gasperini. Il brasiliano, schierato a sinistra per emergenza, è diventato un’arma imprevedibile e instancabile; il turco, disciplinato e duttile, è ormai un punto fermo del tecnico, capace di adattarlo in più ruoli. La loro crescita ha convinto la società a lavorare al rinnovo di Celik, ormai imprescindibile nello scacchiere giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Cristante-Mancini, obiettivo Champions

Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono i simboli della Roma di Gasperini, leader in campo e punti di riferimento per i compagni. Conosciuti dal tecnico dai tempi dell’Atalanta, ne interpretano al meglio le idee, guidando la squadra ai vertici del campionato. Le loro prestazioni hanno convinto Gattuso a richiamarli in Nazionale: due veterani con fame di Champions e rendimento da top player. (Leggo)

Ore 8:10 – Roma, difesa da primato

Con soli 5 gol subiti in 11 giornate, la Roma vanta la miglior difesa d’Europa insieme all’Arsenal, davanti a Bayern, Dortmund e Manchester City. È il miglior avvio difensivo della carriera di Gasperini, che non aveva mai registrato numeri simili. Merito di un reparto granitico guidato da Svilar, autentico uomo dei miracoli, e da Mancini, oggi tra i migliori difensori italiani, affiancato da Ndicka, Hermoso e un ritrovato Celik. (Corriere dello Sport)

