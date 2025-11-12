ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro intenso alla ripresa, richiamo atletico per i calciatori. Out Ferguson, Ndicka, Dybala e Angelino (VIDEO)

Mercoledì di lavoro ad alta intensità per la Roma di Gasperini. Nel centro sportivo di Trigoria, i giallorossi non impegnati con le rispettive nazionali hanno svolto una seduta incentrata su corsa, resistenza e potenziamento fisico, ma anche sulla parte tattica.
Il tecnico ha approfittato della pausa per dedicare spazio a un vero e proprio richiamo atletico, utile a mantenere il ritmo in vista della ripresa del campionato. Gruppo inevitabilmente ridotto, con diversi giocatori in nazionale e altri ancora ai box.
Restano infatti indisponibili Ferguson, Ndicka, Dybala, Angelino e Dovbyk, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici e ancora fermi ai margini del gruppo. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.
L’allenamento di mercoledì 💪👊#ASRoma pic.twitter.com/N9xmLdfh7X
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 12, 2025
Ma, e invece Bailey? Scomparso del tutto?
E il grado di guarigione di Ferguson? Mica saranno tutti allo stesso punto nel recupero (fermo restando che Angelino ancora ai margini del gruppo un po’ sorprende…in negativo).
Dovbyk e Dybala s’è capito che probabilmente li rivedremo verso Natale…Per tutti gli altri, si sperava in questa pausa. Incrociamo le dita (che altro fare?)
Si, ma Angelino cosa ha realmente?
