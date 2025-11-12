ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro intenso alla ripresa, richiamo atletico per i calciatori. Out Ferguson, Ndicka, Dybala e Angelino (VIDEO)

Mercoledì di lavoro ad alta intensità per la Roma di Gasperini. Nel centro sportivo di Trigoria, i giallorossi non impegnati con le rispettive nazionali hanno svolto una seduta incentrata su corsa, resistenza e potenziamento fisico, ma anche sulla parte tattica.

Il tecnico ha approfittato della pausa per dedicare spazio a un vero e proprio richiamo atletico, utile a mantenere il ritmo in vista della ripresa del campionato. Gruppo inevitabilmente ridotto, con diversi giocatori in nazionale e altri ancora ai box.

Restano infatti indisponibili Ferguson, Ndicka, Dybala, Angelino e Dovbyk, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici e ancora fermi ai margini del gruppo. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

LEGGI ANCHE – Roma, senti Stramaccioni: “Zirkzee può trasformare l’attacco di Gasperini”

