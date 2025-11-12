“ON AIR!” – PES: “Zirkzee primo obiettivo”, CORSI: “Magari lo prendono”, PETRUZZI: “Punterei su Kalimuendo se Pellegrini si confermasse”, ROSSI: “Lookman? Non si accontenta della Roma…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Siamo tutti d’accordo sul fatto che la Roma dovrebbe intervenire sul mercato. Deve farlo, punto. Si parla di contatti per Zirkzee, il nome nuovo è Kalimuendo, che sta più o meno nella stessa situazione di Zirkzee, non trova spazio in Premier. Entrambi vogliono andare in nazionale, e cercano club in cui rilanciarsi. Lookman? E’ una semplice suggestione, non penso che ci sia una sola possibilità: voleva andare a PSG o Inter e non penso si accontenti della Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lookman? A gennaio no, ma a giugno io penso che sia possibile. Zirkzee è un falso nove, è molto intelligente calcisticamente, è uno che fa segnare molto i compagni, secondo me è l’ideale. Se invece ti serve il bomber, il centravanti puro, il finalizzatore, allora ti dico Kalimuendo. Se il Pellegrini che ho visto domenica si confermasse per altre 5-6 partite, allora prendo Kalimuendo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se potessi prendere un solo giocatore, prenderei Zirkzee, perchè è un calciatore che può fare entrambi i ruoli, può giocare da prima e da seconda punta. Se per Gasp Pellegrini da esterno a sinistra è più affidabile rispetto ai due centravanti che ha a disposizione, magari preferisce puntare sul centravanti piuttosto che sull’esterno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Zirkzee non sarà il bomber alla Lewandowski, ma è uno che qualche gol lo fa e lo fa anche fare. In questo campionato, che è ancora più debole di quello dell’altro anno, ma magari lo portano. Zirkzee o Scamacca? Il problema di Scamacca è che c’è il rischio che si rifà male. Io Friedkin non ce la faccio più di prendere giocatori che si infortunano. Certo, se mi assicuri che Scamacca non si fa male, allora prenderei lui, che è il classico numero nove…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Zirkzee è uno che ci sta ancora. Se fosse arrivato in estate come rinforzo e Ferguson se ne fosse parlato come prestito per gennaio avrebbe avuto più logica nella costruzione della squadra. E invece stiamo al contrario, è il mondo al rovescio. Questo ci fa capire quanto sarebbe importante il suo arrivo a gennaio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zirkzee è il primo nome sulla lista di Massara, per la Roma è il principale obiettivo. Si parla di prestito, forse con diritto di riscatto, io penso di sì. Ci sono concorrenti, piace anche al Milan, ma la Roma si è mossa in anticipo. Non è un attaccante che fa tanti gol, ma è uno di quelli che fa segnare anche gli altri. Per lui l’Italia è una possibilità molto concreta, si è trovato molto bene qui. Cessione meno dolorosa per la prossima estate? Penso Ndicka, in difesa puoi trovare parecchio, non mi sembra quel centrale imprescindibile. Mi sembra più sostituibile di Konè o Soulè…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Svilar? Se Onana è stato venduto a 55 milioni, Svilar non può essere venduto a un euro di meno. Il mercato di gennaio sarà un po’ influenzato dai risultati di oggi. Mancano sei partite di campionato alla fine dell’anno, e se la Roma dovesse restare lì…Un attaccante lo devi prendere, prima o sesta che fossi, e un attaccante arriverà. Poi sul resto, facendo attenzione ai conti, magari puoi pensare di prendere un secondo attaccante, o magari inserire un secondo centrocampista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Celik è un calciatore con dei limiti, specie nella metà campo avversaria, ma è un giocatore completamente ritrovato. Gasperini è passato dai 25 gol di Retegui a nessun centravanti per mille motivi. La duttilità di quest’uomo, che sembrava un sergente con una idea di calcio, è stata fondamentale: ha dimostrato di essere molto lucido. Io non pensavo che Cristante potesse giocare a certi livelli, e che Pellegrini potesse trovare una condizione di questo tipo. Se riesci a trovare una soluzione offensiva, e recuperi Dybala a un buon livello, si aprirebbero scenari interessanti…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Io Celik l’ho sempre difeso, si vedeva da come si muoveva, era un cavallo frenato, ora ha tanta volontà e può scatenarsi nel gioco che preferisce. Merito di Gasp, che ha scelto la Roma e non la Juve proprio perchè credeva in questa squadra. Su Wesley ancora non capisco se può dare quell’impulso, è abbastanza confusionario. Ma parliamo di situazioni positive, di giocatori di cui parlavamo in maniera diversa qualche tempo fa. Il passo avanti c’è stato un po’ per tutta la rosa..”

