Cassano: “Gasperini non è felice alla Roma, il suo gioco non si vede”

Antonio Cassano, ospite di Viva el Futbol, ha analizzato senza filtri il momento della Roma di Gasperini. L’ex attaccante giallorosso ha messo in luce un dettaglio che in pochi avevano notato: la non completa serenità del tecnico piemontese nella Capitale.
«Io non vedo Gasperini felice alla Roma. Sta migliorando tanto i giocatori, è fenomenale e fa un lavoro fantastico, ma non lo vedo felice», ha esordito Cassano, sottolineando come la squadra non stia ancora mostrando il suo tipico gioco: «Sono quattro mesi ormai e non vedo minimamente il gioco di Gasperini. Singolarmente il tecnico fa bene con i calciatori, ma non c’è il dinamismo e l’attacco corale che avevamo ammirato all’Atalanta».
L’ex numero 99 ha poi analizzato i limiti dell’attuale rosa in rapporto all’idea di gioco del tecnico: «Koné è forte, ma non è il tipo di giocatore che porta davvero palla come vorrebbe Gasp. Celik e Wesley non hanno l’attitudine per crossare con continuità. La non felicità di Gasperini mi lascia perplesso. Non lo vedo carico o energico, e anche nelle dichiarazioni sembra un po’ distaccato: “quello che capita, capita”».
Fonte: Viva El Futbol
Quello che esultava appeso alla balaustra a Cremona doveva essere il fratello, allora.
Dopo 4 mesi la Roma non gioca ancora come l’Atalanta dopo 10 anni di Gasp, pensa te.
Ma valà.
Io non vedo un cervello dentro la tua testa
Ohibò, e chi se lo ricordava questo…
Ogni tanto riciccia fuori come l’influenza.
fatte na vita sociale
cassano ha anche acquisito una laurea in psicologia vedo!!!
perche’ le persone perdono ogni volta l’occasione per tacere
” L’ex attaccante giallorosso ha messo in luce un dettaglio che in pochi avevano notato”
Del resto quando uno ha un QI così superiore alla media nota cose che gli altri non vedono.
Ps: in effetti Conte, Spalletti e Allegri sono la faccia dell’allegria ultimamente….
Non dimentichiamoci di Sarri. Stando alle ultime la Lazio rischia nuovamente di ritrovarsi con il mercato bloccato. Per quel che riguarda Cassano, non ha mai espresso un parere positivo nei confronti della A.s Roma Calcio; solo critiche, disprezzo e veleni verso i nostri colori. Tutto è tranne che un tifoso della Magica La colpa è di ancora gli da spazio e gli concede interviste
In ogni forzatura – tipica di un soggetto come Cassano- c’è purtroppo un fondo di verità.
Potremmo però dire che sia presto per affermare che Gasperini avverta uno stato di disagio.
Ma le impressioni soggettive lasciano il tempo che trovano: non dimentichiamo che Gasperini, nella buona come nella cattiva sorte, ha più volte affermato che un po’ di conclusioni più significative potranno essere tratte “quando le avremo incontrate tutte”; cioè, alla fine del girone di andata.
Saremo al 6-7 gennaio: se i risultati, ma anche le prestazioni, inanellati nei restanti turni del girone, non saranno (almeno) coerenti col miglioramento finora compiuto, e nel mentre, dal mercato già aperto, non arriveranno notizie decentemente confortanti, Gasp, verosimilmente, inizierà ad usare altri toni (come ben sanno all’Atalanta).
Su questo scommetterei senza doversi affidare ad alcuna “cassanata”…Gasperini ha uno standard reputazionale da difendere e non si farà mettere in mezzo come i precedenti allenatori in questa gestione societaria.
È incredibile come costui riesca ad esprimere dei concetti….. Sballati,ma li esprime. È già qualcosa. Non si può ottenere tutto dalla vita….
Ma vai a lavorare!
Eh si,vuole tornare all’atalanta.
tutto un magna-magna
Mi pare che dopo Cremona esaltava la Roma o mi sbaglio?
anche psicologo ora 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
❤️🧡💛
A cassa’ 9 anni di Atalanta e 4 mesi di ROMA, vai a giocare a racchettoni cassa’
