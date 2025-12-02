Cassano: “Gasperini non è felice alla Roma, il suo gioco non si vede”

Antonio Cassano, ospite di Viva el Futbol, ha analizzato senza filtri il momento della Roma di Gasperini. L’ex attaccante giallorosso ha messo in luce un dettaglio che in pochi avevano notato: la non completa serenità del tecnico piemontese nella Capitale.

«Io non vedo Gasperini felice alla Roma. Sta migliorando tanto i giocatori, è fenomenale e fa un lavoro fantastico, ma non lo vedo felice», ha esordito Cassano, sottolineando come la squadra non stia ancora mostrando il suo tipico gioco: «Sono quattro mesi ormai e non vedo minimamente il gioco di Gasperini. Singolarmente il tecnico fa bene con i calciatori, ma non c’è il dinamismo e l’attacco corale che avevamo ammirato all’Atalanta».

L’ex numero 99 ha poi analizzato i limiti dell’attuale rosa in rapporto all’idea di gioco del tecnico: «Koné è forte, ma non è il tipo di giocatore che porta davvero palla come vorrebbe Gasp. Celik e Wesley non hanno l’attitudine per crossare con continuità. La non felicità di Gasperini mi lascia perplesso. Non lo vedo carico o energico, e anche nelle dichiarazioni sembra un po’ distaccato: “quello che capita, capita”».

Fonte: Viva El Futbol