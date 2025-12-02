FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 2 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:25 – Coppa d’Africa, via libera Fifa: la Roma spera
La Fifa ha autorizzato i club a trattenere i convocati per la Coppa d’Africa fino al 15 dicembre. La Roma proverà quindi a tenere Ndicka ed El Aynaoui almeno per la sfida contro il Como del 15 dicembre alle 20.45. Il torneo inizierà il 21: debutto del Marocco subito, Costa d’Avorio in campo il 24. In caso di arrivo in finale (18 gennaio), i due salterebbero Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e il doppio impegno col Torino. Comprensibile che Gasperini spinga per averli almeno col Como. (Il Romanista)
Ore 9:30 – Zirkzee si complica, prende quota Kalimuendo
Dietro Zirkzee, primo nome fatto da Gasp ma molto complicato, ci sono le alternative: i piani B e C che potrebbero diventare A in base alle occasioni. Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest piace a Massara, mentre Fabio Silva del Borussia Dortmund era una richiesta estiva di Gasp. (Corriere dello Sport)
Ore 8:45 – Roma, gol subiti sempre uguali: nodo ripartenze
Svilar spesso non può nulla: i gol concessi arrivano in fotocopia, tra fughe in campo aperto e ripartenze fulminee. Simeone, Kean, Bonny, Pavlovic e Neres hanno sfruttato lo stesso copione, mentre le reti di Circati e Folino sono arrivate allo scadere a risultato acquisito. (Il Messaggero)
Ore 8:10 – Non c’è Roma senza Soulè
Quando Matias Soulé non si accende, la Roma si spegne. Contro il Napoli la scena si è ripetuta: Conte gli ha cucito addosso una gabbia con Buongiorno e Olivera, limitandone ogni spunto. Risultato: solo due tiri in porta e un attacco senza idee, con Ferguson ancora opaco, Baldanzi falso nove senza efficacia e Dybala e Bailey lontani dalla forma migliore. Eppure da Soulé passa il 40% delle reti giallorosse stagionali. Senza di lui, la Roma fatica a carburare. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:30 – Como doppio test da big: ora Inter e Roma
Il Como vola e mette nel mirino due big: Inter e Roma. La squadra di Fabregas arriva alle sfide con la miglior difesa del campionato, al pari dei giallorossi, forte di 11 risultati utili consecutivi e appena 7 gol subiti. Impressiona anche l’attacco: 7 reti nelle ultime due partite e una sola sconfitta, alla seconda giornata con il Bologna. Un gruppo giovane che gioca senza paura e che ora può considerare questi due impegni quasi scontri diretti in chiave Europa. (Gazzetta dello Sport)
Il solito isterismo,
squadra da scudetto dopo una vittoria con la Cremonese (che comunque ieri ne ha fatte 3 al Bologna),
squadra da Conference se va bene, siamo dietro a Como e Bologna, dopo una sconfitta con i campioni di Italia. che en passant in attacco schieravano un trio da 120ML di €,
con una riserva pagata (a cacchio, ma comunque pagata) 30ML e Lukaku ai box.
Da una parte c’erano Lang, Hojlund e Neres,
dall’altra Pellegrini, Ferguson con la mobilità di un 70enne e Soulè,
in pratica bastava marcare Soulè. Poi è entrato Baldanzi che con Buongiorno
sembrava il nipotino portato al parco dal nonno.
Però il Napoli ha fatto 2 tiri in porta e pare abbiamo perso 5-0…. boh..
E direi che il discorso si chiude qui, nessun dramma.
Fabio Silva sta facendo ridere in Germania (come Sancho, come George) e non mi
pare sia quello che ci serve.
Vedremo, intanto sono importanti solo Cagliari e Glasgow, poi si vedrà-
A ogni partita persa, sòrtano fòra le nespole isteriche, come ee lumache dopo n’acquazzone….
ci servirebbe un difensore centrale veloce come lo era Vierkwood e un centravanti alla Vardy ..
