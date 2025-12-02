FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 2 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Coppa d’Africa, via libera Fifa: la Roma spera

La Fifa ha autorizzato i club a trattenere i convocati per la Coppa d’Africa fino al 15 dicembre. La Roma proverà quindi a tenere Ndicka ed El Aynaoui almeno per la sfida contro il Como del 15 dicembre alle 20.45. Il torneo inizierà il 21: debutto del Marocco subito, Costa d’Avorio in campo il 24. In caso di arrivo in finale (18 gennaio), i due salterebbero Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e il doppio impegno col Torino. Comprensibile che Gasperini spinga per averli almeno col Como. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Zirkzee si complica, prende quota Kalimuendo

Dietro Zirkzee, primo nome fatto da Gasp ma molto complicato, ci sono le alternative: i piani B e C che potrebbero diventare A in base alle occasioni. Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest piace a Massara, mentre Fabio Silva del Borussia Dortmund era una richiesta estiva di Gasp. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Roma, gol subiti sempre uguali: nodo ripartenze

Svilar spesso non può nulla: i gol concessi arrivano in fotocopia, tra fughe in campo aperto e ripartenze fulminee. Simeone, Kean, Bonny, Pavlovic e Neres hanno sfruttato lo stesso copione, mentre le reti di Circati e Folino sono arrivate allo scadere a risultato acquisito. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Non c’è Roma senza Soulè

Quando Matias Soulé non si accende, la Roma si spegne. Contro il Napoli la scena si è ripetuta: Conte gli ha cucito addosso una gabbia con Buongiorno e Olivera, limitandone ogni spunto. Risultato: solo due tiri in porta e un attacco senza idee, con Ferguson ancora opaco, Baldanzi falso nove senza efficacia e Dybala e Bailey lontani dalla forma migliore. Eppure da Soulé passa il 40% delle reti giallorosse stagionali. Senza di lui, la Roma fatica a carburare. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Como doppio test da big: ora Inter e Roma

Il Como vola e mette nel mirino due big: Inter e Roma. La squadra di Fabregas arriva alle sfide con la miglior difesa del campionato, al pari dei giallorossi, forte di 11 risultati utili consecutivi e appena 7 gol subiti. Impressiona anche l’attacco: 7 reti nelle ultime due partite e una sola sconfitta, alla seconda giornata con il Bologna. Un gruppo giovane che gioca senza paura e che ora può considerare questi due impegni quasi scontri diretti in chiave Europa. (Gazzetta dello Sport)

