Roma, tra Silva e Zirkzee spunta Nketiah

Caccia al numero nove, quello vero. Non il “Numero 9” di Stranger Things, ma l’attaccante che manca come l’aria alla Roma di Gasperini. Perché i numeri non mentono: tra Dovbyk e Ferguson fanno appena tre gol complessivi, uno in meno del solo Vardy. Un dato anomalo per una squadra di Gasp e quasi una bestemmia per la storia giallorossa, dove la maglia più pesante è sempre stata quella del centravanti: da Pruzzo a Batistuta, passando per Dzeko, Voeller, Lukaku, Balbo, Montella.
Arrivare a un top a gennaio resta fantacalcio, ma Gasperini ha premuto l’acceleratore e chiede a Massara risposte rapide. Il primo nome resta sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. L’olandese ha già dimostrato di poter incidere in Serie A e il tecnico lo ritiene perfetto. Ma lo United non fa sconti: niente prestito, solo cessione con obbligo di riscatto immediato. Posizione ribadita anche nelle ultime ore, che complica ulteriormente l’operazione.
E allora torna fortissimo un’altra pista già aperta in estate. Lo conferma il Corriere dello Sport: “Gasp torna su Fabio Silva”. Il portoghese, chiuso al Borussia Dortmund, ha giocato appena 224 minuti e i tedeschi stanno valutando seriamente una cessione in prestito. Formula perfetta per la Roma, che in inverno vuole rischiare il meno possibile.
Il nome nuovo, racconta oggi Leggo, porta in Premier: Eddie Nketiah, del Crystal Palace. Inglese, classe 1999, stesso entourage di Sancho, sta spingendo per avere più spazio e guarda con interesse alle possibilità fuori Londra. Profilo valutato con attenzione a Trigoria, soprattutto per costi più accessibili e margini tecnici importanti.
Ora la palla è nel campo di Massara: senza un numero 9, la Roma non può reggere il ritmo della lotta Champions. E a Trigoria lo sanno benissimo.
Non gioca al crystal palace…
27 anni, giocatore arrivato….
Poi se sento Gasp dire che lo vuole, allora mi taccio, però credo non lo sentirò.. 🤷
Spunta ma quante volte lo scrivono, ma e’ sempre lo stesso che lo scrive ? Ma non je sara’ spuntata la matita ?
Che poi e’ pure na punta… cominciamo bene.
dal punto di vista contabile Zirkzee prestito con obbligo va benissimo .. tecnicamente se lo chiede Gasperini va strabene …secondo me é il topo per il gioco di Gasperini
Fabio Silva ..boh … giusto se me.lo regali ma secondo me viene. fare numero
domani è il turno di….
Magari. Seguito all’Arsenal, ha fatto gol incredibili ed errori a porta vuota assurdi, ma ha tutto ed è straripante. Questo Gasp lo trasforma in un top assoluto, in serie A nel giro di un paio di stagioni domina la scena.
Di straripante ha solo la pippaggine, a 27 anni ha segnato la bellezza di 26 reti in carriera, di cui 3 in seconda serie. Oddio, si tratta di numeri alla Lookman prima della cura Gasperini, ma penso che c’è di molto meglio in campionati che non siano la Premier League che sembra al momento l’unico osservato da Massara.
oggi spunta una nuova punta.
Questo in Italia non la struscia mai, tra l’altro anche fisicamente non mi sembra che sia il top in area di rigore. Mai finito in doppia cifra nei campionati fin qui disputati, non penso che si discosti molto da Dovbik e Fergusson…
4 gol in 31 partite lo scorso anno , è lo ” sfondatore ” di reti che ci manca. Sono in ansia per sapere chi sarà il prossimo. Strano che ancora non sia uscito il nome di Berardi.
Dybala rifiutò i milioni arabi e ci rovinò. Parlare di attaccamento alla maglia da parte sua è mentire sapendo di mentire (si chiama ipocrisia), non riesco a ricordare quanti calcio mercato ci ha bloccato.
Ma è proprio impossibile giocare senza di lui ?
Io, se avesse ancora mercato, lo darei via a gennaio.
Zirkzee e Chiesa, in un modo o in un altro, questi voglio. sono gli unici che ci permetterebbero di arrivare in Champion e vincere gli scontri diretti. se arrivassero subito, non escluderei davvero nemmeno la lotta al primo posto
