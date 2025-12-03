Roma, tra Silva e Zirkzee spunta Nketiah

Caccia al numero nove, quello vero. Non il “Numero 9” di Stranger Things, ma l’attaccante che manca come l’aria alla Roma di Gasperini. Perché i numeri non mentono: tra Dovbyk e Ferguson fanno appena tre gol complessivi, uno in meno del solo Vardy. Un dato anomalo per una squadra di Gasp e quasi una bestemmia per la storia giallorossa, dove la maglia più pesante è sempre stata quella del centravanti: da Pruzzo a Batistuta, passando per Dzeko, Voeller, Lukaku, Balbo, Montella.

Arrivare a un top a gennaio resta fantacalcio, ma Gasperini ha premuto l’acceleratore e chiede a Massara risposte rapide. Il primo nome resta sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. L’olandese ha già dimostrato di poter incidere in Serie A e il tecnico lo ritiene perfetto. Ma lo United non fa sconti: niente prestito, solo cessione con obbligo di riscatto immediato. Posizione ribadita anche nelle ultime ore, che complica ulteriormente l’operazione.

E allora torna fortissimo un’altra pista già aperta in estate. Lo conferma il Corriere dello Sport: “Gasp torna su Fabio Silva”. Il portoghese, chiuso al Borussia Dortmund, ha giocato appena 224 minuti e i tedeschi stanno valutando seriamente una cessione in prestito. Formula perfetta per la Roma, che in inverno vuole rischiare il meno possibile.

Il nome nuovo, racconta oggi Leggo, porta in Premier: Eddie Nketiah, del Crystal Palace. Inglese, classe 1999, stesso entourage di Sancho, sta spingendo per avere più spazio e guarda con interesse alle possibilità fuori Londra. Profilo valutato con attenzione a Trigoria, soprattutto per costi più accessibili e margini tecnici importanti.

Ora la palla è nel campo di Massara: senza un numero 9, la Roma non può reggere il ritmo della lotta Champions. E a Trigoria lo sanno benissimo.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport