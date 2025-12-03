Gasp chiede anche un esterno: Massara ritorna da Chiesa

La Roma continua a muoversi con cautela ma senza sosta sul mercato. Frederic Massara sta passando al setaccio ogni pista possibile e nelle ultime ore – scrive l’edizione odierna de Il Tempo – ha sondato anche una possibilità pesante: Federico Chiesa.
L’azzurro, oggi al Liverpool, per il momento non sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra. Ma nel calcio “per il momento” significa poco: il suo minutaggio, soprattutto in ottica Nazionale, potrebbe cambiare gli equilibri nel giro di poche settimane.
Il problema, però, è sempre lo stesso: la Roma può arrivare solo a prestiti, magari con condizioni legate a diritto o obbligo di riscatto. Investimenti pesanti, oggi, non sono sostenibili. Per pensare a un affare Chiesa, dunque, servirebbe un’apertura netta del Liverpool. Apertura che, al momento, non c’è.
Ragionamento identico per l’obiettivo numero uno: Joshua Zirkzee. Il Manchester United dovrebbe accettare la stessa formula del prestito, unica percorribile per i giallorossi. Ma anche qui la strada si sta impennando: l’olandese ha appena ritrovato spazio – e gol – in Premier League, dettaglio che spinge lo United a valutare una cessione solo a titolo oneroso e immediato.
Massara continua a lavorare sottotraccia, pronto a sfruttare eventuali spiragli nelle ultime settimane prima dell’apertura del mercato. Chiesa è un’idea, Zirkzee resta il sogno. Ma per portarli a Trigoria serve che gli incastri, stavolta, si allineino davvero.
Fonte: Il Tempo
come stiamo messi con questa presidenza..ragazzi, speriamo che prima poi vendano perche’ cosi’ non si va da nessuna parte
Chiesa non è gradito a gran parte della tifoseria.
dunque
Chiesa con lo stipendio che ha non rientra proprio nei piani
Zirkzee temo che continuando a giocare diventerà il titolare inamovibile del mu .ma se dovessero accettare un prestito con obbligo é da prendere
ma che articolo è? siamo alle solite sempre illazioni e congetture x rompere… e vendere qualche copia
Senza mettere i soldi non si arriva da nessuna parte, si possono trovare
degli attaccanti di seconda o terza scelta che non risolverebbe il problema immediato.Forse vale la pena tornare su Scamacca, con un prestito con diritto di riscatto,il giocatore tornerebbe di corsa alla Roma e con Gasperini. Qualcosa mi dice che con Zikzee sia tutto fatto,almeno verbalmente, non penso inoltre che un gol sposti le cose e i termini della trattativa…
Zirkzee e Chiesa sarebbero gli unici a fare la differenza e dare ciò che serve alla Roma: qualità, esperienza nel nostro campionato e rendimento sicuro perchè arriverebbero per fare sicuramente i titolari.
la speranza è che con un prestito(anche oneroso) e un obbligo di riscatto subordinato alla qualificazione per la.prossima Champion, si possa riuscire a portarli. Speriamo..
chiesa prende 10 mln netti.
(beato lui).
❤️🧡💛
Supposizioni o supposte…
