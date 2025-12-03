Gasp chiede anche un esterno: Massara ritorna da Chiesa

La Roma continua a muoversi con cautela ma senza sosta sul mercato. Frederic Massara sta passando al setaccio ogni pista possibile e nelle ultime ore – scrive l’edizione odierna de Il Tempo – ha sondato anche una possibilità pesante: Federico Chiesa.

L’azzurro, oggi al Liverpool, per il momento non sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra. Ma nel calcio “per il momento” significa poco: il suo minutaggio, soprattutto in ottica Nazionale, potrebbe cambiare gli equilibri nel giro di poche settimane.

Il problema, però, è sempre lo stesso: la Roma può arrivare solo a prestiti, magari con condizioni legate a diritto o obbligo di riscatto. Investimenti pesanti, oggi, non sono sostenibili. Per pensare a un affare Chiesa, dunque, servirebbe un’apertura netta del Liverpool. Apertura che, al momento, non c’è.

Ragionamento identico per l’obiettivo numero uno: Joshua Zirkzee. Il Manchester United dovrebbe accettare la stessa formula del prestito, unica percorribile per i giallorossi. Ma anche qui la strada si sta impennando: l’olandese ha appena ritrovato spazio – e gol – in Premier League, dettaglio che spinge lo United a valutare una cessione solo a titolo oneroso e immediato.

Massara continua a lavorare sottotraccia, pronto a sfruttare eventuali spiragli nelle ultime settimane prima dell’apertura del mercato. Chiesa è un’idea, Zirkzee resta il sogno. Ma per portarli a Trigoria serve che gli incastri, stavolta, si allineino davvero.

Fonte: Il Tempo