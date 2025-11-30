Zirkzee si sblocca: gran gol dopo 8 mesi di astinenza e Manchester United rilanciato

Joshua Zirkzee torna a lasciare un segno. All’Old Trafford festeggiano il suo primo gol stagionale e una vittoria pesante del Manchester United, che rialza la testa dopo tre gare senza successi e sorpassa il Crystal Palace.

Il match si accende al 57’. Mateta aveva portato avanti i padroni di casa su rigore, ma l’olandese raddrizza tutto con una giocata da attaccante vero: punizione battuta verso di lui, controllo spalle alla porta, giro fulmineo e conclusione chirurgica da posizione quasi impossibile. Una perla, seguita dalla sua solita esultanza con le braccia al cielo.

Sei minuti dopo ci pensa Mount a completare il ribaltone firmando il 2-1 definitivo. Per Zirkzee, schierato dal primo minuto, è la prima rete dell’anno e arriva quasi otto mesi dopo l’ultima, quella segnata al Lione in Europa League il 10 aprile.

A Trigoria la situazione rimane sotto osservazione: la Roma continua a muoversi per provare a portarlo nella Capitale già a gennaio. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Giallorossi.net – T. De Cortis