FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 30 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Carnevale: “Roma-Napoli da scudetto”

Andrea Carnevale, doppio ex, presenta il big match dell’Olimpico ricordando prima di tutto il suo legame con Roma: «Ho un ricordo bellissimo, la città mi ha sempre sostenuto nonostante l’anno difficile per il doping». L’ex attaccante vede una sfida da altissima quota: «Roma e Napoli lottano per lo scudetto. Le ambizioni oggi sono al Sud ed è bello vederle competere per un sogno». Un nome chiave per stasera? «Soulé, sta decidendo tante partite giocando anche un po’ alla Dybala». (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Rischio scontri: Olimpico blindato

Come accade da alcuni anni, Roma-Napoli si giocherà senza i tifosi residenti in Campania. Il divieto, però, non azzererà la presenza azzurra allo stadio. Sono infatti attesi oltre 15mila sostenitori del Napoli provenienti dal Lazio e dal resto d’Italia, regolarmente autorizzati all’acquisto dei tagliandi. Occuperanno il settore ospiti, ma anche posti sparsi in tribuna Tevere e Monte Mario. Per questo motivo è stato predisposto un dispositivo di sicurezza particolarmente robusto, sia dentro che fuori l’impianto. (La Repubblica)

Ore 8:45 – Massara guarda in Francia per l’attacco

Il nome nuovo per l’attacco arriva dalla Francia, dove Massara ha lavorato (al Rennes) e dove ha una rete di relazioni privilegiata. Si tratta di Sidiki Cherif, 18 anni, attaccante dell’Angers; dove in questo inizio di stagione ha segnato 3 reti in 13 partite. Sarebbe ovviamente un investimento per il futuro, considerando che a giugno la Roma dovrà rifare un po’ tutto l’attacco. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Festa all’Olimpico per i 60 anni di Aldair

Giornata speciale per Aldair. Il leggendario difensore della Roma compie oggi 60 anni e festeggerà questo grande traguardo in modo davvero unico. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano, il brasiliano sarà presente allo Stadio Olimpico per il big match di stasera contro il Napoli e nel prepartita effettuerà un giro di campo per ricevere l’applauso dei tifosi giallorossi.
