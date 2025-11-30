MASSARA: “Va dato merito a questo gruppo, ma se si potrà migliorare lo faremo. Pellegrini? Sta facendo benissimo…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Napoli. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

C’è una sfida a distanza e un’amicizia tra lei e Allegri, vi state rubando il primo posto di giornata in giornata. Come la vive?

“C’è un’amicizia di lunga data ma non c’è nessuna sfida a distanza. Il campionato è appena iniziato, c’è un grandissimo equilibrio e tante squadre stanno facendo bene. Noi siamo soddisfatti del nostro avvio. Questa partita per noi è un’opportunità di verificare a che punto siamo contro una grande squadra campione d’Italia”.

Il lavoro di Gasperini è straordinario. Ma può essere che questo gruppo possa arrivare a centrare gli obiettivi senza nessun innesto?

“Il lavoro del mister è grandioso, sta facendo cose molto belle. Anche se siamo all’inizio del percorso si vede chiaramente la sua impronta. Poi bisogna dare merito a un gruppo la cui ossatura è la medesima dell’anno scorso, che ha fatto bene nel girone di ritorno dell’anno scorso e continua a fare bene. Questo effettivamente è un fatto indiscutibile. Se ci saranno opportunità per cercare di migliorare questo organico, che è già molto buono, cercheremo di coglierle”.

Abbiamo sempre parlato dell’esterno offensivo a sinistra, posizione che sta ricoprendo Pellegrini: il suo rendimento cambia il vostro progetto di mercato a gennaio? L’assetto tattico del Napoli la preoccupa?

“Pellegrini sta facendo benissimo, non avevamo dubbi in questo senso. Il mister lo sta utilizzando in questa posizione e con caratteristiche diverse sta dando una grande mano alla squadra e un contributo efficace. Il Napoli è sempre temibile, non è questione di assetto e sono capaci di cambiare: non ne faccio una questione di assetto ma di valore della squadra”.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, lo United frena: Zirkzee via solo a titolo definitivo, fissato il prezzo