Calciomercato Roma, lo United frena: Zirkzee via solo a titolo definitivo, fissato il prezzo

La Roma continua a monitorare con grande attenzione il mercato invernale, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Al centro dei pensieri di Trigoria c’è sempre Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione giallorossa, ma il vero ostacolo, scrive oggi il Corriere dello Sport, resta il Manchester United.
I Red Devils, infatti, non intendono cedere Zirkzee con la formula del prestito, preferendo una cessione a titolo definitivo che garantirebbe loro subito una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, vorrebbe dilazionare l’investimento per rispettare i paletti del fair play finanziario.
Il club giallorosso spera di trovare un compromesso con lo United per poter anticipare l’arrivo di Zirkzee già a gennaio. In caso contrario, Trigoria potrebbe valutare l’ipotesi di posticipare l’acquisto del nuovo centravanti all’estate, mantenendo però l’attaccante olandese come prima scelta per la prossima stagione.
In ogni caso, Zirkzee resta il profilo in cima alla lista dei desideri della Roma, considerato ideale per il progetto offensivo di Gasperini e per dare ulteriore profondità al reparto attaccanti.
Fonte: Corriere dello Sport
diciamo che un giocatore che ha floppato sarà difficile venderlo a titolo definitivo a gennaio per quelle cifre.
solo in italia lo apprezziamo, per cui non è detto che il MU non arrivi a più miti consigli.
anche se io spero che la soluzione sia già a casa nostra e che ferguson, domenica abbiamo fatto il primo di una lunga serie di gol
Ma infatti il Manchester può volere quello che vuole,
ma rischia di tenerselo.
Per me il problema è un altro: quando lo lascerà partire?
Perchè
1. tra infortuni e Coppa D’Africa non sarei stupito se almeno a Gennaio gli servisse.
2. aspetterà di vedere tutte le offerte, sapendo che nell’ultima settimana di mercato ne arrivano sempre.
Vale la pena rischiare di restare con il cerino in mano a fine mese?
Se lo scrive il corriere dello sport allora arriva in prestito !!
Trattativa in corso.. 🤷💪
non l’ho visto giocare allo united, sicuramente il rendimento è calato, ma se tornasse quello di Bologna a 25 milioni sarebbe un affare. forse una delle poche scommesse che farei
Bella Zirkzee… a rimani li!
Possono soltanto pretendere l’obbligo di riscatto, a determinate condizioni che siano favorevoli pure a chi compra.
A titolo definitivo a gennaio non glielo compra nessuno.
Questo è.
Ci sono alcuni incomprensibilmente che storcono il naso sul giocatore olandese che ha fatto faville con il Bologna, ma magari arrivasse subito a gennaio liscio liscio (a 25 sarebbe un affare clamoroso).
Chissà perché…non sono per niente sorpreso !!!
