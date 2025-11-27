“ON AIR!” – FERRAZZA: “Molto preoccupata per l’affare Zirkzee”, CASANO: “Stadio? Un giorno scopriremo chi sta finanziando certi ricorsi”, ORSI: “Stasera servono rotazioni, col Napoli è troppo importante”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Perchè Gasperini dovrebbe cambiare la squadra che ha vinto contro la Cremonese? Secondo me l’unica novità sarà Ferguson, e probabilmente Hermoso che tornerà titolare. Se vedessi altri cambi mi chiederei perchè. Perchè Pellegrini non dovrebbe giocare tre partite di seguito? Non penso che stia meglio El Shaarawy…Mettere Cristante o El Ayanoui al posto di Pellegrini sarebbe una scelta più conservativa. Semmai mi viene da pensare che Cristante possa giocare in quel ruolo, in marcatura su Lobotka, contro il Napoli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zirkzee è stato pagato dal Manchester United 35 milioni due anni fa, quindi una parte del costo è stato ammortizzato, per cui oggi può venderlo a 25-30. Formazione per stasera? Penso che potrebbe giocare El Aynaoui dal primo minuto, è parimenti titolare rispetto a Pellegrini…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Zirkzee? Non escludo che la Roma possa prenderlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. La Roma deve comprare un attaccante già a gennaio, perchè hai due giocatori a scadenza di contratto e due in prestito che potrebbero lasciare a fine stagione…Per me stasera gioca El Shaarawy…”.

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “I ricorsi contro lo stadio a Pietralata? Qualcuno un giorno ci dirà chi sta finanziando alcuni di questi ricorsi, che costano tanto… Ieri alcune dichiarazioni di Gasperini sul gruppo e su quello di buono che ha trovato a Trigoria mi ha fatto pensare che sia un grande motivatore, con una squadra che si butterebbe nel fuoco per lui come accadeva con Mourinho…detto questo, non c’è nessuna associazione calcistica tra i due allenatori, sono due mondi opposti da quel punto di vista…”

LEGGI ANCHE – Stadio della Roma, arriva la svolta: intesa tra club e Comune, i dettagli

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ieri mi sono visto quel quarto d’ora di allenamento della Roma aperto alla stampa, e notavo nel riscaldamento un Ferguson molto compassato, non gli andava di fare niente…poi ci sono quei giocatori che sono indolenti in quella fase di allenamento senza palla, ma io penso di piegarmi meglio verso le punte di lui, dico solo questo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasp è stupito che a Roma c’è tutto, Capello è l’unico che ancora dice invece che qua non c’è niente… Io stasera sono convinto che la Roma ce la metterà tutta. Gasperini quando sente parlare di stanchezza si incaz*a, si chiede come mai bisognerebbe abbandonare l’Europa League…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Leggevo che Friedkin è conquistato da questa Roma e vuole spendere a gennaio…quindi questa è la velina partita ufficiosamente da Trigoria. Ora si rilegge di Fabio Silva, che era uno degli obiettivi di questa estate e che non è andato molto bene al Borussia…io sono sempre molto molto preoccupata sulla pista Zirkzee…”

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, lo United frena: Zirkzee via solo a titolo definitivo, fissato il prezzo

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è molto importante per il tuo cammino in Europa League, vincendo avresti un bello slancio: la qualificazione nelle 24 io penso si riuscirà ad agguantarla a prescindere, ma io spero ancora di arrivare tra le prime otto per evitare il playoff. Mercato? Gasp ha ragione sul fatto che a gennaio c’è poco di pianificato, spesso si decide tutto all’ultimo. Fabio Silva? Io penso che la Roma possa guardare altrove, al Borussia non ha fatto granché. Teniamoci il nome di Zirkzee, la Roma è forte su di lui, per la formula se ne parla a gennaio. Quale club ti dice “ok, te lo do in prestito con diritto di riscatto” un mese e mezzo prima dell’inizio del mercato, bisogna attendere…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se stasera la Roma dovesse trovare presto il vantaggio, il pensiero del Napoli sarà più forte e ci sarà l’idea di una gestione, anche se con Gasp questo rischio è relativo. Vincendo stasera blinderesti la qualificazione, ma riapriresti anche la possibilità di arrivare tra le prime otto. Ghilardi? La Roma fino a qui non è che ha avuto partite comode per inserirlo, ma a Cremona sul 3 a 0 perchè non provarlo? Io penso che ci stia il fatto che possa chiedere la cessione per andare a giocare altrove, probabilmente anche lui pensava di trovare più spazio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stasera mi aspetto una vittoria che ti riporti in una posizione ottimale, è ancora possibile arrivare in alto senza sprecare troppe energie perchè domenica c’è una partita importante. Sono le solite partite infrasettimanali da prendere per il verso giusto perchè non ti puoi permette distrazioni…Wesley? E’ un po’ casinista, ma ha una forza che sta venendo fuori. E’ un calciatore di rendimento, e soprattutto dà l’impressione che sotto l’aspetto fisico può averne molto. Così come Celik, che è un calciatore ritrovato. Ora devi avere la fortuna di non avere infortuni, e di mantenere questa sicurezza..”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mai come stavolta forse il pensiero alla partita di domenica ci sta e Gasp deve essere bravo a fare rotazioni per conservare giocatori in una sfida contro il Napoli che è quella della svolta. Devi far girare giocatori perché la partita di domenica è troppo importante…Il Napoli in questo momento è battibile, e la Roma ora può battere qualsiasi squadra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il fatto che Roma-Napoli sia una partita di cartello non era atteso. Il rischio è più per il Napoli, la Roma anche se può perdere il primo posto ha meno da perdere, nessuno storcerebbe il naso in quel caso. Per la Roma è una grandissima occasione, se dovesse vincere manderebbe il Napoli a meno cinque. E in quel caso poi vorrei vedere chi avrebbe il coraggio di dire che la Roma non è da scudetto…”

Redazione Giallorossi.net