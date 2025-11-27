FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 27 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, occhi su Djù. Zirkzee resta il primo obiettivo

La Roma sfida il Midtjylland e il suo bomber Franculino Djù, 21 anni, già a quota 19 gol in 27 gare: il prezzo è salito a 30 milioni e Tottenham e Dortmund si sono inseriti, ma Massara lo osserverà da vicino. Per gennaio la pista più concreta resta Zirkzee.

(Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – Kjaer: “Franculino può giocare ovunque”

Simon Kjaer, ex giallorosso oggi nel board del Midtjylland, parla dei talenti del club danese: “Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real ma in Italia può giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano: è molto molto bravo. Billing, che viene dal Napoli, sta facendo molto bene. Simsir, Gogorza, Osorio sono molto interessanti”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Roma-Napoli, attesi 15mila tifosi partenopei

Per Roma-Napoli è previsto un piano sicurezza rafforzato: nonostante il divieto ai residenti in Campania, all’Olimpico sono attesi circa 15mila tifosi napoletani. Controlli intensificati da domenica pomeriggio e verifiche in città già da sabato sera. Attenzione alta su entrambe le tifoserie, con la rivalità segnata dal caso Ciro Esposito. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…