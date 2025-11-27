MASSARA: “Su Dybala abbiamo le idee chiare. Mercato? Si fanno tanti nomi, alcuni non sono fattibili…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Midtjylland. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Prima parlavamo di Kjaer e dallo studio parlavano di Franculino, lui ha detto che ne avete parlato…

“È un ottimo attaccante, loro hanno una squadra piena di talenti e non ci possiamo soffermare solo su uno. Nel calcio scandinavo si lavora bene, hanno infrastrutture e investono. Fanno un’ottima selezione e i frutti si vedono, al Midtjylland questo si fa da molti anni e poi lo si vede in campo”.

Dybala titolare è una notizia. Il rinnovo? Questo mese sarà condizionante nelle scelte future?

“Non c’è bisogno di un mese per pensare alle strategie, sono chiare. L’ottima notizia è averlo recuperato, abbiamo anche il recupero di Bailey in panchina”.

Franculino è stato cercato in estate, oggi costa ancora di più. Essendo un mancino, agile, voi avete Soulé e Dybala. Si preferisce un profilo come Zirkzee?

“Sicuramente un talento, ma si fanno tanti nomi in questo momento. Tanti di questi non sono fattibili a gennaio, loro hanno anche Gogorza, che non è mancino; hanno Diao… ce ne sono tanti. Il mercato di gennaio si basa sulle possibilità, più che sulle volontà”.

