LIVE! ROMA-MIDTJYLLAND, le formazioni ufficiali: sorprese Dybala e Ghilardi dal 1′

All’Olimpico arriva la capolista dell’Europa League, quattro vittorie su quattro e zero timori reverenziali: il Midtjylland sfida la Roma di Gasperini, che non può più permettersi passi falsi se vuole restare agganciata alla zona alta della fase campionato
Stadio caldo, classifica deficitaria, avversario ostico: ci sono tutti gli ingredienti per una partita tutta da seguire. Da una parte la miglior difesa d’Europa nel 2025, dall’altra l’attacco più prolifico della competizione. La Roma si gioca un pezzo di qualificazione: vi raccontiamo tutto, minuto per minuto, senza filtri e senza fiato.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 17:45 – La Roma comunica la formazione titolare per la partita di stasera: sorpresa Dybala dal 1′, in difesa c’è Ghilardi. A centrocampo spazio a El Aynaoui al posto di Cristante, Pellegrini e Soulè agiranno sulla trequarti.
Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, cancelli aperti da poco all’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: da capire se e quanto turnover verrà operato da Gasperini in vista del Napoli. Le ultime vedono in forte rialzo le quotazioni di Ghilardi, ma anche Dybala potrebbe a sorpresa partire dal primo minuto.
ROMA-MIDTJYLLAND, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: –
Midtjylland (in attesa di conferma): Ólafsson; Mbabu, Lee, Erlić, Bech; Bravo, Billing; Osorio, Guesung Cho, Gogorza; Franculino. All.: Tullberg.
A disp.: –
Arbitro: Dabanović.
Assistenti: Todorović / Jovanović.
Quarto ufficiale: Bošković.
VAR: Tiago Martins
AVAR: Storks
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
forza Roma 💛❤️
Anvedi… Tutti in Vic 🙂
Segna Dibalyc…..
Per fortuna che, per Tuttosport Ghilardi era in vendita perchè con Gasperini non trovava spazio. Ed infatti…
Franculino pare un personaggio delle commedie sexy anni 70, se ci segna uno con questo nome mi inc***o
Ti ricordo che tra campionato e europa league ha gia segnato 17 gol ….
Franculino tra campionato e coppe ha realizzato 19 gol….vedi tu
Come dice er Mister : nun mollamo gnente (lui è piemontese ma sta a diventa’ uno de noi!).
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊💛❤️💛❤️💛❤️
Alla faccia dell’articolo di oggi su Ghilardi.
Daje!
Sono fiducioso nella scelta di Gasperini perché conosce meglio i giocatori. Sono curioso di vedere Ghilardi. Spero che oggi abbia successo. Quanto a Dybala, non sarebbe meglio farlo giocare nel secondo tempo? In bocca al lupo alla Roma.
Mamma mia che azzardo Dybala oggi, per di più dal 1..
meglio dall inizio, fa un riscaldamento più completo, se entri dopo rischi di essere un po’ freddo, un tempo o poco più poi esce
Ghilardi stasera gioca, perché a gennaio và in prestito al Torino per 6 mesi…lo ha detto Tuttospork
squadra molto sottovalutata non facile , dobbiamo fare una prestazione da Roma 🐺
“Ghilardi ora pensa all’addio a gennaio: c’è il Torino” firmato: Tuttosport.
manco per caso azzeccano una…😂
gasperini sa che vincendo questa la top 8 diventa alla portata quindi mette la formazione migliore. Oltre al fatto che come già ripetuto nn bisogna pensare al napoli
Stamattina er Gasp ha letto Tuttosport
Tuttospooortttttt….prrrrrrrrrrrrrrr
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
gli articoli di giornale lasciano il tempo che trovano importante e la Roma con grande Gasp
A Dybala farei giocare solo ste partitelle.
Dobbiamo iniziare a pensare al futuro, e giocare senza di lui.
Speriamo che Ghilardi faccia una buona partita. Tra un pò perderemo Ndika per un paio di settimane e chi sa in che condizioni tornerà dalla coppa d’africa
Stamattina Biafora sul Tempo ha azzeccato l’impiego di Ghilardi e Dybala. Non facile. 🤔
Ma il Torino è in Europa League? Ho visto Ghilardi che fa riscaldamento!
A me Ziolkowski pare molto acerbo, in marcatura ancora fa molta fatica..speriamo che Ghilardi sia più avanti rispetto al polacco
Daje Roma !
