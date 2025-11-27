Roma in ansia per Koné: problema alla caviglia e cambio forzato

Roma in apprensione per Manu Koné, costretto a lasciare il campo dopo venticinque minuti di partita contro il Midtjylland.

Al 13’, il francese resta a terra dopo un duro contrasto con Diao, lamentando un problema alla caviglia. Lo staff medico interviene subito e, dopo qualche minuto, Koné prova a rimettersi in piedi. Al 15’ rientra in campo, lasciando intendere che il fastidio fosse sotto controllo.

La sensazione dura poco: con il passare dei minuti il dolore torna a farsi sentire. Al 25’ il centrocampista avverte nuovamente problemi e segnala alla panchina che non può continuare. Un giro di lancette più tardi, al 26’, arriva il cambio: dentro Cristante, fuori Koné, applaudito dallo stadio mentre lascia il campo.

Un cambio non programmato e tutt’altro che indolore in vista della supersfida di domenica contro il Napoli. Il giocatore, dopo essere tornato in panchina e aver applicato del ghiaccio, è rientrato negli spogliatoi zoppicando vistosamente. La Roma valuterà nelle prossime ore l’entità del problema.

Giallorossi.net – A. F.