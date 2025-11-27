GHILARDI: “Ero emozionato, sono contento che sia andata così. Giochiamo sempre per vincere”

6
67

Daniele Ghilardi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

C’è una squadra che gira meglio con l’attaccante fisso o meglio con gli attaccanti in movimento?
«Questo non te lo so dire, noi giochiamo come ci dice il mister e cerchiamo sempre di dare il massimo».

Sulla titolarità di questa sera.
«Sono molto contento, ero anche abbastanza emozionato. Sono contento sia andata così, più che per l’apprezzamento personale, per l’apprezzamento di squadra, perché vincere è molto importante».

Credete di arrivare in fondo alla competizione e di poterla vincere? Ne parlate?
«Non ne parliamo, però l’obiettivo è quello, perché siamo la Roma e giochiamo per vincere. Non possiamo pensare di giocare per arrivare in una posizione piuttosto che in un’altra. Noi diamo sempre il massimo per vincere».
LEGGI ANCHE – Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra

Fonte: Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma in ansia per Koné: distorsione alla caviglia. Mangiante: “Manu convinto di recuperare per il Napoli”
Articolo successivoLIVE! Gasperini: “Non una grande prova sul piano tecnico, col Napoli serve di più. El Aynaoui in crescita, bravo Ghilardi, Wesley ha sbagliato troppo”

6 Commenti

  3. ottima partita, bravo, gran fisico e senso della posizione, qualche errori sugli appoggi ci sta, ma da oggi abbiamo un difensore in più

  4. Bravo bella partita, ha bisogno di giocare con Mancini e Ndika per diventare una massa omogenea con i compagni. Occhio che questi danesi non erano scarsi

  5. Bravissimo. Mi è piaciuto molto. Adesso quello che conta è la consistenza. Ziolkeski anche lui aveva fatto una prima partita buona. Poi si e’ un po visto la mancata esperienza. Speriamo che le questione e’ diversa per ghilardi che e’ abituato a giocare in Serie A.
    Comunque, bravissimo.

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome