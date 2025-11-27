GHILARDI: “Ero emozionato, sono contento che sia andata così. Giochiamo sempre per vincere”

Daniele Ghilardi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Midtjylland. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

C’è una squadra che gira meglio con l’attaccante fisso o meglio con gli attaccanti in movimento?

«Questo non te lo so dire, noi giochiamo come ci dice il mister e cerchiamo sempre di dare il massimo».

Sulla titolarità di questa sera.

«Sono molto contento, ero anche abbastanza emozionato. Sono contento sia andata così, più che per l’apprezzamento personale, per l’apprezzamento di squadra, perché vincere è molto importante».

Credete di arrivare in fondo alla competizione e di poterla vincere? Ne parlate?

«Non ne parliamo, però l’obiettivo è quello, perché siamo la Roma e giochiamo per vincere. Non possiamo pensare di giocare per arrivare in una posizione piuttosto che in un’altra. Noi diamo sempre il massimo per vincere».

LEGGI ANCHE – Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra

Fonte: Sky Sport