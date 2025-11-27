LIVE! Gasperini: “Non abbiamo fatto una gran partita, mi aspettavo di più sul piano tecnico. Col Napoli dobbiamo fare molto meglio”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Midtjylland, gara valida per quinta giornata di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

La vittoria ha un significato di rilievo?

“No, è una vittoria che ci migliora anche di molto la classifica, tenuta contro un’ottima squadra come avevamo detto la vigilia. Noi non abbiamo fatto una gran partita, perché siamo andati in vantaggio subito, mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico, c’erano tutte le condizioni per farlo, però è anche vero che giochiamo tanto e non sempre si riesce a giocare al meglio”.

Cosa non l’ha convinta?

«Potevamo fare meglio sul piano tecnico, abbiamo palleggiato un po’ lentamente, abbiamo fatto tanti errori. Il peccato è che mi aspettavo di più nella fase di costruzione e di far giocare meglio gli attaccanti, però la squadra ha tenuto molto, ma è chiaro che per domenica abbiamo bisogno di fare molto meglio”.

La formula del falso nueve la sta convincendo? Lei ci ha detto tante volte che si può giocare con centravanti, senza centravanti. In questo momento sembra preferirla?

“No, anche un po’ per necessità, perché Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e magari ha preferito farla entrare a partita in corso. Però stasera, ripeto, abbiamo fatto alcune cose molto buone, altre un po’ meno. Sicuramente domenica l’abbiamo fatto meglio”.

Come sta Koné?

“Ha preso una brutta entrata sulla caviglia e questo gli ha creato una piccola distorsione. Adesso vediamo come vanno i prossimi giorni”.

