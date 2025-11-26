Calciomercato Roma, anche il Newcastle vuole Konè ma Gasp fa muro

Manu Koné sta vivendo un’altra grande stagione in giallorosso. Leader tecnico della Roma e ormai punto fermo anche della nazionale francese, il classe 2001 continua a collezionare estimatori in tutta Europa. E non è un caso: rendimento costante, personalità crescente e un impatto tattico che Gasperini considera semplicemente intoccabile.

Secondo quanto riportato da TMW, oltre all’Inter nelle ultime settimane si è mosso anche il Newcastle. I Magpies, che stanno monitorando Guendouzi, hanno messo nel mirino anche Koné, valutando un eventuale investimento già per il prossimo mercato invernale. Ma da Trigoria la risposta è stata immediata.

Gasperini lo ritiene incedibile. Il tecnico ha ribadito alla società di non prendere in considerazione offerte: il progetto della Roma passa in maniera netta dalla centralità del suo numero 19, oggi tra i giocatori più determinanti della rosa.

Per i club interessati, dunque, la porta resta chiusa. Koné resta al centro del presente e del futuro giallorosso.
Fonte: tuttomercatoweb.com

8 Commenti

  1. Massì può volerlo anche la nazionale di san marino tanto non c è problema: ha un contratto fino al 2029. Chi vuole puo pagare 100 milioni e tutti contenti.

  2. Dobbiamo far capire che la Roma i migliori se li tiene ed anzi aggiunge altri campioni alla propria rosa. Piena fiducia nella società che da quando è arrivata non ha mai ceduto i migliori. Comunque compatibilmente con le risorse che abbiamo, le scelte deve farle Gasperini. Qua tutti che parlavano di spesa eccessiva per Wesley, ma credo che se messo sul mercato ora valga non meno di 40 milioni perché oltre ad essere un treno a anche l’età dalla sua parte.

  4. Tutti hanno un prezzo e il prezzo di Konè, considerando l’età anagrafica e quanto è stato pagato koop dalla Juve, secondo me è 80 milioni tondi tondi bonus esclusi, con una cifra simile puoi pensare di sostituirlo. Come sempre il discorso è vendere bene e comprare meglio, se al posto di Konè ti presenti con un acquisto mediocre ovviamente mi tengo Konè.

  7. Ma fatela finita!!!!!!
    Ma quale Società con un po’ di cervello in testa, farebbe una cosa come vendere Kone, oltretutto con la squadra prima in classifica!!!!!?????
    Dateve pace!!!!

