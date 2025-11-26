Calciomercato Roma, anche il Newcastle vuole Konè ma Gasp fa muro

Manu Koné sta vivendo un’altra grande stagione in giallorosso. Leader tecnico della Roma e ormai punto fermo anche della nazionale francese, il classe 2001 continua a collezionare estimatori in tutta Europa. E non è un caso: rendimento costante, personalità crescente e un impatto tattico che Gasperini considera semplicemente intoccabile.

Secondo quanto riportato da TMW, oltre all’Inter nelle ultime settimane si è mosso anche il Newcastle. I Magpies, che stanno monitorando Guendouzi, hanno messo nel mirino anche Koné, valutando un eventuale investimento già per il prossimo mercato invernale. Ma da Trigoria la risposta è stata immediata.

Gasperini lo ritiene incedibile. Il tecnico ha ribadito alla società di non prendere in considerazione offerte: il progetto della Roma passa in maniera netta dalla centralità del suo numero 19, oggi tra i giocatori più determinanti della rosa.

Per i club interessati, dunque, la porta resta chiusa. Koné resta al centro del presente e del futuro giallorosso.

LEGGI ANCHE – Koné, altro che addio: PSG e Marsiglia all’assalto ma lui sceglie la Roma

Fonte: tuttomercatoweb.com