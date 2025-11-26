LIVE! Cristante: “C’è rimasto l’amaro in bocca dopo Budapest, proveremo a riportare la coppa a casa” (VIDEO)

Bryan Cristante parla nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Midtjylland, gara di Europa League valida per il quinto turno della fase campionato della competizione europea.

Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso sull’importanza dell‘impegno di domani e sul momento vissuto dalla squadra sotto la guida di Gasperini.

Ti rendi conto di essere indispensabile per questa Roma?

“Provo a fare del mio meglio in tutte le partite, faccio quello che mi chiede io mister. In questo momento ho una facilità maggiore nelle varie posizioni, negli anni precedenti ho giocato in tutti i ruoli e so come si interpretano”.

Il tifoso romanista è maturato con il passare degli anni?

“Sì. Quest’anno siamo bravi a sapere che è presto nonostante la buona stagione, basta poco per cambiare la rotta quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo continuare così e lavorare bene sempre con questo equilibrio. Lo stiamo facendo bene e anche la piazza se ne è accorta, c’è bisogno non esaltarsi o buttarsi giù troppo. L’equilibrio è fondamentale in una stagione così lunga”.

Come hai ritrovato Gasperini?

“L’ho ritrovato come l’aveva lasciato a Bergamo. Ringiovanito, ha anche i capelli più corti (ride, ndr). Ho ritrovato il mister di Bergamo, è un allenatore forte ed ero sicuro che ci avrebbe insegnato tanto. L’importante è stargli dietro, ascoltarlo e convincerci che è l’allenatore giusto da seguire. Siamo stati bravi a farlo dal primo giorno. Il mister ha sempre dimostrato le sue qualità”.

La finale di Budapest è uno stimolo?

“Ci è rimasto l’amaro in bocca. Ma ogni stagione deve passare: ci sono tante partite su cui mettere la testa, non ci si può perdere nel passato. Siamo arrivati a un passo, sappiamo quanto è bello giocare le finali. Sarebbe bello portarla a casa, vogliamo fare bene e provare a riportarla a casa. L’obiettivo è quello”.

