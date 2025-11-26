LIVE! Gasperini: “La squadra cresce e risponde, è la mia fortuna più grande. Mercato? Occhio a non comprare tanto per farlo…” (VIDEO)

Alla vigilia di Roma-Midtjylland, Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa a Trigoria per presentare la sfida contro la formazione danese, prima nella classifica generale dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sull’impegno di domani sera (fischio d’inizio ore 18:45) e sulle condizioni della squadra dopo la bella vittoria di Cremona.

Che squadra è quella danese?

“Una bella squadra, con giovani interessanti, hanno qualità in attacco. E’ una bella partita, aperta, tra due quadre che cercheranno di fare gol”.

Il Midtjylland è primo, è una crescita del calcio scandinavo? Si stanno riequilibrando i valori?

“Sono paesi che lavorano bene. Hanno fisicità, e hanno abbinato calciatori di tecnica. Si sono evoluti bene, non c’è più questa disparità tecnica con i campionati migliori. Loro hanno vinto quattro partite su quattro, e questo è un segnale”.

La squadra sta bene fisicamente, c’è stata però una svolta mentale contro l’Inter. Quanto sta lavorando sotto l’aspetto mentale?

“Penso che sia riduttivo parlare solo di aspetto atletico, il calcio è fatto di tante cose. La squadra ha migliorato la capacità corale di giocare tecnicamente meglio. Abbiamo più soluzioni. Sotto l’aspetto della personalità, ha la squadra una grande personalità, anche in trasferta ha sempre giocato il suo calcio, e ci sono giocatori bravi, altrimenti sarebbe difficile. Questo mix ci ha portato a fare una striscia di risultati, ora dobbiamo continuare ad avere questo entusiasmo per continuare a migliorarci”.

Come stanno Dybala e Bailey? Avranno minutaggio?

“L’importante è che siano guariti, oggi faranno il secondo allenamento. Se tutto andrà bene saranno a disposizione. Poi il minutaggio è relativo, conta che stiano bene”.

Da che partita non avrà più Ndicka ed El Aynaoui? Sa già con chi sostituirli?

“Dovrebbero andare via una settimana prima dell’inizio della coppa d’Africa, quindi molto probabilmente non ci saranno già contro il Como. Perdere due giocatori così importanti mi dispiace, ma sopperiremo a delle assenze che erano risapute. Sono due giocatori che giocano in due nazionali che sono destinate ad andare avanti. Non le gufiamo, però presuppongo che non ci saranno per tanto tempo”.

In vista di gennaio sta cambiando qualche idea, e che magari può andare avanti con questi giocaotri?

“Sono valutazioni che fanno tutti, a ottobre hai un’idea e a dicembre ne hai un’altra. Il mercato diventa realistico a gennaio, difficilmente prima. Io sto pensando e sono molto soddisfatto dei giocatori che ho, anche quelli che stanno giocando meno. Bisogna stare attenti a non inserire giocatori tanti per inserirli, e poi bisogna guardare cosa si ha in casa. Se si inserisce qualcosa, deve essere qualcuno che merita…”.

Come sta Hermoso? Ziolkowski lo ha cambiato per il giallo o perchè non lo aveva convinta?

“Vincevamo e non potevamo correre il rischio di trovarci in inferiorità numerica, e se non era ammonito non lo avrei cambiato subito. Hermoso ieri ha fatto molto bene, è un altro che se lo convoco è in grado di giocare come Bailey e Dybala”.

Franculino che giocatore è? Può interessare?

“Ha ottimi giocatori il Midtjylland, ma non faccio pagelle sui giocatori avversari. Domani è una partita da prendere con le molle, dobbiamo concentrarci sulla qualificazione dell’Europa League che è tutto da giocare”.

La rosa a livello di qualità in grado di reggere tre competizioni?

“Numericamente sì. Stiamo cercando di farlo, l’idea è di non lasciare niente. Questi ragazzi lavorano tanto per raggiungere l’Europa e dopo te la giochi. Non è mai un problema di fatica o stanchezza, l’unica cosa che ci può limitare sono gli infortuni. Per il resto sono integri e in grado di giocare più partite”.

C’è qualcuno da cui si aspetta un salto di qualità?

“No, sono soddisfatto di tutti, c’è grande partecipazione da parte di tutti. La mia fortuna è avere una squadra che cresce, che risponde e ha fiducia. L’ambiente creato è veramente positivo: se hai un giardino fertile crescono dei buoni frutti. La mia fortuna più grande è avere questi giocatori”.

Con l’Atalanta ha incontrato il Midtjylland più volte, come si ricorda queste partite? E’ sorpreso del loro primo posto?

“Può essere una sorpresa, ma è meritato. E’ una squadra cresciuta molto, anche se già prima aveva ottimi giocatori, ora è ancora più evoluta con giovani interessanti. In Danimarca avevamo vinto abbastanza nettamente, in casa è stata ostica. Io conosco il valore e l’evoluzione di questa squadra. Significa che tante squadre lavorano bene e che ci sono tanti calciatori bravi in giro, basta andare a guardare…”

