Zirkzee, altro flop: lo United ha deciso di cederlo e ora valuta la nuova offerta Roma

Lo United ha preso la sua decisione: Joshua Zirkzee è sul mercato. Dopo l’ennesima occasione fallita in Premier, l’attaccante olandese non rientra più nei piani tecnici e i Red Devils hanno scelto di aprire alla cessione immediata. Una svolta che rimette in corsa la Roma, pronta a sfruttare il momento per affondare il colpo, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

La gara col Everton dei Friedkin, in cui Amorim gli aveva concesso una rara maglia da titolare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Zirkzee è stato tra i peggiori in campo nonostante i Toffees fossero rimasti in dieci per quasi tutta la partita. Un rendimento che ha scatenato le critiche dei tifosi e persino il giudizio tranchant di Michael Owen, ex dello United, che ha dichiarato di “non apprezzarlo per niente”.

Il destino, però, sembra avergli lasciato aperta un’altra porta: quella di Trigoria. Con lo United disposto a lasciarlo partire, la Roma ha già presentato una nuova offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una formula che potrebbe incontrare il via libera degli inglesi nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE – Roma, Zirkzee più vicino: lo United chiede 35 milioni per il riscatto

Ora il futuro di Zirkzee dipende solo dalla risposta dello United. Ma la Roma è lì, pronta ad approfittare del momento e a riportarlo in Serie A in un’operazione che potrebbe prendere un’improvvisa accelerazione nei prossimi giorni.

Fonte: La Gazzetta dello Sport