Zirkzee, altro flop: lo United ha deciso di cederlo e ora valuta la nuova offerta Roma

Lo United ha preso la sua decisione: Joshua Zirkzee è sul mercato. Dopo l’ennesima occasione fallita in Premier, l’attaccante olandese non rientra più nei piani tecnici e i Red Devils hanno scelto di aprire alla cessione immediata. Una svolta che rimette in corsa la Roma, pronta a sfruttare il momento per affondare il colpo, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
La gara col Everton dei Friedkin, in cui Amorim gli aveva concesso una rara maglia da titolare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Zirkzee è stato tra i peggiori in campo nonostante i Toffees fossero rimasti in dieci per quasi tutta la partita. Un rendimento che ha scatenato le critiche dei tifosi e persino il giudizio tranchant di Michael Owen, ex dello United, che ha dichiarato di “non apprezzarlo per niente”.
Il destino, però, sembra avergli lasciato aperta un’altra porta: quella di Trigoria. Con lo United disposto a lasciarlo partire, la Roma ha già presentato una nuova offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una formula che potrebbe incontrare il via libera degli inglesi nelle prossime ore.
LEGGI ANCHE – Roma, Zirkzee più vicino: lo United chiede 35 milioni per il riscatto
Ora il futuro di Zirkzee dipende solo dalla risposta dello United. Ma la Roma è lì, pronta ad approfittare del momento e a riportarlo in Serie A in un’operazione che potrebbe prendere un’improvvisa accelerazione nei prossimi giorni.
Fonte: La Gazzetta dello Sport
va bene per la Roma…ma Max 25 mln visto che se ne vogliono liberare perché solo noi quando vendiamo dobbiamo regalare i giocatori e quando compriamo non si riesce ad abbassare la richiesta neanche di 1 euro…
La Roma non ha soldi da spendere a causa dei paletti UEFA, ma intende pagare 35 milioni per un flop totale come Zirkzee? Inoltre non ci serve! Non è un centravanti e non segna! I’m doppione di Bailey. Fà movimento, ma non è Assolutamente quello che ci serve. A noi serve Ferguson, che segnera’ tanti gol. Vedrete.
vorrei solo dire una cosa.
in estate la.Roma dovrebbe comprare anche qualche giocatore Italiano da integrare per il futuro.
Avrei 2 nomi da suggerire, Lipani e Comuzzo, tutti e due sono 20enni
al posto di Comuzzo , si potrebbe valutare Del Prato del Parma
Con le limitate opzioni di giocatori nella sessione di mercato di gennaio, penso sia necessario ingaggiare:
1. Zirkzee (il mio sogno è Moise Kean).
2. Mathys Tel. (il mio sogno è Lookman).
3. Frendrup (il mio sogno è Ederson).
De sogni ne voi troppi
Da quando Michel Owen è una bandiera dello United?
Prestito con diritto o obbligo in caso di qualificazione champions è un ottima formula per la Roma,rimango fiducioso che con Gasperini l’olandese potrà ritrovare la brillantezza avuta a Bologna,se ciò dovesse realizzarsi si sarà pianificata la sostituzione di Dybala con un giovane senza esborsi folli.
Ma siamo sicuri che è quello che serve alla Roma? Soprattutto i giornalisti che scrivono di un Gasperini entusiasta dell’eventuale arrivo di Zirkzee sono sicuri di quello che affermano? Poi oh, se veramente Gasp lo vuole ben venga Zirkzee, io mi fido solo del Mister che sta dimostrando quello che vale…
Non è un bomber
Bisogna chiudere prima di subito!!
rimani dove sei..a roma non servi proprio..hai fatto un anno buono e il resto niente ..na sola..
fidiamoci del mistero se lui lo vuole ba preso il resto è fuffa
A me non interessa nulla del prezzo di riscatto (entro certi limiti), l’importante è che Zirkzee sia davanti al cancello di Trigoria il 2 gennaio ore 8,00, bello motivato.
Io ho visto la partita del Manchester e l’ultimo in campo da criticare è proprio Zirkzee!!!
Ha più volte sfiorato il goal tant’è che il portiere avversario è stato premiato come MVP.
Che poi il criticarlo a prescindere in Inghilterra faccia il gioco della Roma, meglio, ma non è che stia andando proprio così.
Intanto ha giocato come boa e vi garantisco che lui è un magnete per la palla…e cava sempre un ragno dal buco.
Resto della mia idea: Zirkzee alla Roma sarebbe un grande upgrade!!!
FORZA ROMA
Vorrei ricordare che zirkzee non è una punta un goleador siamo sicuri che sia un calciatore adatto alla causa?io andrei su altri profili se ce fosse una minima speranza ma minima io punterei tutto su lookman tenendo fino a giugno ferguson
Boh, non capisco, ci si lamenta sempre che buttiamo i soldi per giocatori che fanno una annata decente e poi non si confermano e tutti spingono per Zirkzee, che ha fatto una annata nel Bologna sorpresa del campionato, senza fare neanche tutti questi gol e ha difficoltà in un campionato e squadra più competitiva.
siamo sicuri che sia il giocatore che serve ora alla Roma e che veramente lo voglia Gasperini o è tutto un gioco di agenti e procuratori.
Al Man Utd oggi fallirebbe anche Haaland.
Zirkzee mi piace moltissimo.
L’ideale sarebbe riuscire a cedere Dovbyk per prendere l’olandese.
Prenderesti una punta di 5 anni più giovane e che per tecnica e visione di gioco è ideale per dialogare con un attacco tecnico come il nostro e cederesti uno che per stazza e forza fisica sarebbe ideale proprio in premier, ma molto meno in Italia dove i difensori, sapendo che il destro non lo usa manco per scendere dal letto, lo aspettano sul lato sinistro limitandolo fortemente.
Vendendo Dovbyk quest’estate x una ventina di mln circa si eviterebbe una minusvalenza, indem x il Man Utd vendendolo Zirkzee sopra i 26.
Considerata la differenza d’età la cosa mi sembra più che fattibile.
Quanto allo stipendio, Artem ne guadagna circa 3,5 netti, Joshua circa 5 bonus compresi.
Anche qui, magari liberandosi o riducendo sensibilmente alcuni ingaggi pesanti come quelli di Pellegrini, Dybala ed Hermoso e convincendo il giovane inglese ad abbassare leggermente le sue pretese, la cosa mi sembra fattibile.
Daje, quindi.
Scambio con Dovbyk alla pari e via!!
Media-gol di Zirkzee nel MU 1 gol ogni 7 partite.
Proprio quello che serve alla Roma !
In realtà lui è un trequartista che agisce in posizione centrale,non avendo nè colpo di testa nè tiro dalla distanza,ossia ricopre un ruolo che nella Roma abbonda di giocatori.
Teniamoci stretti Ferguson e Dovbyk ,invece d’inseguire i flop del Manchester United.
e se fosse un flop pure qui che si fa?
A noi serve uno che segna perciò non è il rinforzo giusto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.