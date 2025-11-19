Roma, Zirkzee più vicino: lo United chiede 35 milioni per il riscatto

L’arrivo di Joshua Zirkzee alla Roma si fa sempre più concreto. Come riportato questa mattina da Leggo, l’olandese ha già dato il proprio sì ai giallorossi e anche il Manchester United ha aperto alla cessione dopo aver verificato che l’infortunio di Sesko non è grave, eliminando così l’ultimo ostacolo al trasferimento.

La trattativa ora entra nella fase decisiva: resta da definire la cifra del diritto di riscatto, con i Red Devils che puntano a fissarlo attorno ai 35 milioni. Un dettaglio non secondario, ma sul quale le parti stanno lavorando con continuità.

Lo scenario appare dunque favorevole, con la Roma che spinge per chiudere un’operazione ritenuta strategica per il reparto offensivo: Zirkzee è un profilo che piace a Gasperini, e i Friedkin si sono sempre mostrati disponibili ad accontentare le sue richieste sul mercato.

Fonte: Leggo