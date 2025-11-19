Roma, Zirkzee più vicino: lo United chiede 35 milioni per il riscatto

L’arrivo di Joshua Zirkzee alla Roma si fa sempre più concreto. Come riportato questa mattina da Leggo, l’olandese ha già dato il proprio sì ai giallorossi e anche il Manchester United ha aperto alla cessione dopo aver verificato che l’infortunio di Sesko non è grave, eliminando così l’ultimo ostacolo al trasferimento.
La trattativa ora entra nella fase decisiva: resta da definire la cifra del diritto di riscatto, con i Red Devils che puntano a fissarlo attorno ai 35 milioni. Un dettaglio non secondario, ma sul quale le parti stanno lavorando con continuità.
Lo scenario appare dunque favorevole, con la Roma che spinge per chiudere un’operazione ritenuta strategica per il reparto offensivo: Zirkzee è un profilo che piace a Gasperini, e i Friedkin si sono sempre mostrati disponibili ad accontentare le sue richieste sul mercato.
Fonte: Leggo
non si stanno allargando un po’ troppo?
“Leggo”…. e penso.
FORZA ROMA
Il MU ha gettato l’amo, spero che la Roma non abbocchi.
Zirkzee non è giocatore da spostare chissà quali equilibri di gioco, non ha il colpo di testa e il tiro da attaccante di razza. È un trequartista centrale o falso nove che dir si voglia, ruolo abbondantemente coperto nella Roma.
Dovessimo riuscire quest’estate a cedere il 29enne Dovbyk intorno ai 21 milioni, cifra minima per evitare minusvalenze e tutto sommato adeguata alle qualità del giocatore, riscattare il 23enne Zirkzee, nel caso di un grande girone di ritorno da parte dell’Olandese, per una cifra intorno ai 30 milioni, anche in questo caso soglia minima per evitare Minusvalenze al Man Utd, potrebbe rivelarsi un buon affare.
È vero che Zirkzee guadagna un po’ di più dell’ucraino (5 mln bonus compresi netti contro i 3,5 di Artem), ma considerato che probabilmente a giugno ci alleggeriremo di qualche ingaggio pesante credo che la cosa sia sostenibile.
Confesso di avere un debole per l’ex Bologna e sono convinto che con Gasperini può fare benissimo.
ieri 25 oggi 35 domani 45 dopodomani chissà giornalai e basta
