C’è anche Mathys Tel nella lista di Gasp: il Tottenham apre al prestito, Baldanzi può salutare

Mathys Tel, vent’anni e già forte di 83 presenze con il Bayern Monaco oltre a un’esperienza in Premier League, è il nome in cima alla lista di Gian Piero Gasperini. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, l’ala del Tottenham sta vivendo mesi complicati a Londra: esclusione dalla lista Champions e appena otto partite giocate in stagione, solo tre dal primo minuto.

Il Tottenham lo ha riscattato in estate per 35 milioni e non sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo. La soluzione più praticabile resta il prestito, ipotesi che a gennaio potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte. Tel piace molto alla Roma per le sue qualità tecniche e rientra tra i profili seguiti con maggiore attenzione.

Per fare spazio al francese, un’uscita a gennaio è già sul tavolo, aggiunge l’edizione odierna di Leggo: Tommaso Baldanzi è tornato nel mirino del Verona ed è destinato a lasciare Trigoria nel mercato invernale.

Un incastro che potrebbe agevolare l’arrivo di Tel, e potrebbe fare felice Gasperini: le qualità dell’esterno francese sembrano combaciare perfettamente con le richieste fatte in estate alla dirigenza giallorossa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo