C’è anche Mathys Tel nella lista di Gasp: il Tottenham apre al prestito, Baldanzi può salutare

Mathys Tel, vent’anni e già forte di 83 presenze con il Bayern Monaco oltre a un’esperienza in Premier League, è il nome in cima alla lista di Gian Piero Gasperini. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, l’ala del Tottenham sta vivendo mesi complicati a Londra: esclusione dalla lista Champions e appena otto partite giocate in stagione, solo tre dal primo minuto.
Il Tottenham lo ha riscattato in estate per 35 milioni e non sembra intenzionato a cederlo a titolo definitivo. La soluzione più praticabile resta il prestito, ipotesi che a gennaio potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte. Tel piace molto alla Roma per le sue qualità tecniche e rientra tra i profili seguiti con maggiore attenzione.
Per fare spazio al francese, un’uscita a gennaio è già sul tavolo, aggiunge l’edizione odierna di Leggo: Tommaso Baldanzi è tornato nel mirino del Verona ed è destinato a lasciare Trigoria nel mercato invernale.
Un incastro che potrebbe agevolare l’arrivo di Tel, e potrebbe fare felice Gasperini: le qualità dell’esterno francese sembrano combaciare perfettamente con le richieste fatte in estate alla dirigenza giallorossa.
LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
A gennaio, uno tra Pisilli e Baldanzi andrà via e sicuramente anche uno tra Bobbey e Ferguson. Non vedo altre soluzioni, non è possibile avere in rosa quattro giocatori che giocano poco, non segnano e non fanno assist.
Ma chi è bobbey
Prestito senza diritto….??
😂😂🤣🤣🤣
La “Cazzetta”…!!!
Speriamo che arrivino nel mercato di gennaio:
1. Zirkzee (Il mio sogno: Moise Kean)
2. Mathys Tell (Il mio sogno: Nusa o Tzolis).
3. Frendrup.
Cedute: 1. Baldanzi 2. Pisilli (Prestito a secco al Genoa)
Basta che pijano Zirkzee… poi sulla sinistra rientrerà sto benedetto Angelino! Infine, se fossi in Gasp punterei molto su Pisilli.. chissà perché non gli va a genio.. è un vero peccato
Non lo conosco…ma peggio di Bailey non potrà essere!
Baldanzi al Verona è la dimensione sua
Qualche dubbio su tutta questa gente che nelle proprie squadre NON gioca mai però viene.
Capisco la riluttanza dei tifosi romanisti a fronte dei nomi che circolano sugli ipotetici rinforzi di gennaio, purtroppo bisogna prendere atto della realtà finanziaria della società, che non consente voli di fantasia.
Quindi si può ambire a qualche prestito di giocatori ai margini delle rispettive squadre ma niente di più. L’unica speranza è che almeno le condizioni fisiche di questi papabili acquisti non sia precaria, come spesso accaduto nel recente passato.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.