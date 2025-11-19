Roma, la grande occasione

Gli scaramantici possono pure voltarsi dall’altra parte, ma basta osservare il calendario per capire che il prossimo turno, almeno sulla carta, sembra dare una mano alla Roma, scrive oggi Il Messaggero. Tra le prime della classifica, i giallorossi sono gli unici a non affrontare uno scontro diretto: l’Inter sfida il Milan in un derby ad alta tensione, il Napoli incrocia l’Atalanta di Palladino e la Juventus va a Firenze, trasferta mai semplice a prescindere dalla classifica.
Questo non significa che la tappa di Cremona sia una passeggiata. I 14 punti dell’ottima squadra di Nicola lo dimostrano. Però ignorare che, ad oggi, l’impegno sembri il più abbordabile sarebbe ipocrita.
A sostenere questa sensazione ci sono il rendimento esterno della Roma, che con Gasperini ha raccolto quattro successi e un solo ko a Milano, le difficoltà casalinghe dei grigiorossi — appena una vittoria in cinque gare, il 3-2 in extremis contro il Sassuolo — i dieci punti di distanza in classifica e una leggera flessione dopo la partenza forte di Vasquez e compagni, certificata dai due ko consecutivi contro Juve e Pisa.
Tutto porta a definirla per ciò che è: una grande occasione. Non capita spesso di vedere la Roma con la possibilità di arrivare in testa da sola. Per farcela servirebbe un successo domenica e un pareggio nel derby di Milano.
Per ritrovare i giallorossi primi in solitaria a questo punto del campionato bisogna tornare addirittura ai tempi di Garcia, stagione 2013-14. Uno scenario che oggi torna possibile, ma che dovrà essere confermato sul campo senza lasciarsi distrarre dai calcoli.
Il Messaggero
Torniamo il più velocemente possibile al campionato. Una trasferta che può essere estremamente significativa ma da prendere con le pinze. Forza riprendiamo da dove abbiamo lasciato.
partita molto difficile, se la sottovaluti la perdi… la cremonese è una squadra che è messa bene in campo, al ritorno dagli impegni con le nazionali ci vuole sempre il massimo della concentrazione. incrociamo le dita e speriamo che l’inter non vinca.
Vincere a Cremona ti farebbe affrontare con più serenità la sfida con il Napoli. Peccato per quel rigore di Dybala e il colpo di testa di Dovbyk…. speriamo di non doverli rimpiangere più avanti!!!
Dai che siamo giusti con i punti considerando il palo di cataldo (😂) e la partita col Verona dove abbiamo veramente rischiato grosso. Anche il gol assurdo mangiato da gosens…
Siamo primi, vediamo che succede, partita dopo partita…. Solo così.. la prossima è sempre quella più importante
🤘
Non prendiamo sottogamba la partita di Cremona, la Cremonese è una squadra che tra le linee non ti fa giocare e parte bene di contropiede. La Roma comunque gioca meglio fuori casa, quindi Gasperini saprà benissimo come fare.
FORZA ROMA.
La grande occasione non è domenica con la Cremonese, la grande occasione è comprare a gennaio attaccanti molto forti per cercare di restare sempre più in alto, se siamo primi senza centravanti, con gente forte davanti che potremmo fare?
E non mi parlate di FPF, in giro per il mondo è pieno di giocatori forti che non costano troppo, Atalanta docet.
Il problema è solo uno: la capacità di Massara di scovarli certi campioncini.
Occhio alla Cremonese non è una partita scontata dopo la pausa. Le voci di mercato nella maggior parte dei casi infondata distolgono la concetrazione. Pensaci tu Gasper !!!
pensiamo a vincere e basta… solo vincere! Forza Roma!!!
della cremonese non mi fido, servirà fare una grandissima partita
Bisogna proseguire a vincere con le squadre piccole, se così le vogliamo chiamare. Con le Big purtroppo abbiamo sempre scajato per ora ma solo per mancanza di gente che la sa buttare dentro, rigori compresi. È fondamentale vincere con la Cremonese per prendere più punti possibili fino al mercato di gennaio. Poi, si vedrà. Daje!!
attenti a Nicola, è bravo
Beh, ora ogni partita sarà sempre da “la grande occasione”!
Dico questo solo per ricordarci che non sarà giusto chiedere l’infallibilita’ ad una squadra non nata per il titolo.
La Roma avrà i suoi “fisiologici inciampi” (il più tardi ed il minor numero possibile ovviamente!!!), l’importante è che gli sapremo dare “la giusta chiave di lettura” noi tifosi, e che la squadra impari dalle disavventure (come fatto dopo Inter e Milan..).
Detto ciò, giusto osservare che abbiamo finora fatto ALLA GRANDISSIMA IL DIFFICILE :
– partenza lanciata con un Mister nuovo!
– messo una pezza alla sterilità offensiva…
– rattoppato ruoli scoperti.
– ottenuto ottime risposte da giocatori “costretti” a ruoli non del tutto “naturali”…
– tenuto botta agli infortuni.
– assorbita la nuova preparazione fisica.
– assimilato l’orientamento tecnico-tattico nuovo.
– “accettato di faticare quotidianamente” per sposare la nuova causa!
– la più ambita posizione in classifica!!!
………
VERREBBE DA DIRE CHE TEORICAMENTE ORA DOVREBBE QUASI INIZIARE LA DISCESA …..
Sulla base di questi auspici è PIÙ CHE LEGITTIMO ASPIRARE AD UNO DEI POSTI CHAMPIONS!!!
Qualora si “dovessero allineare gli astri” (nuovi acquisti, esplosione dell’attacco, infortuni contenuti, ripresa di Dybala e “esame de coscienza” in LEGA ed AIA … ), beh, allora…………………………….
FORZA ROMA
