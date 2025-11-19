Riecco Ferguson e Bailey: ora si giocano un posto

Buone notizie da Trigoria sul fronte degli infortunati: Evan Ferguson e Leon Bailey si avvicinano al rientro, con indicazioni positive raccolte nell’ultimo allenamento. Come riportato oggi da La Repubblica, i due stanno avanzando nel percorso di recupero e Gasperini conta di riaverli a disposizione per la trasferta di Cremona e al rush verso Natale.

Ferguson è tornato ieri a lavorare con il gruppo dopo due settimane di stop. Secondo La Repubblica, sarà disponibile contro la Cremonese e pronto a prendersi il peso dell’attacco in un momento in cui la Roma è costretta a fare i conti con le assenze di Dybala e Dovbyk. L’irlandese arriva da una fase complicata, tra problemi muscolari e una lunga astinenza dal gol, e punta al riscatto.

Anche Il Messaggero conferma il quadro: Ferguson ha smaltito il dolore alla caviglia che lo aveva bloccato per circa venti giorni e punta a una maglia da titolare allo Zini, con Soulé e Pellegrini pronti a supportarlo. Il quotidiano sottolinea come la sua ultima rete risalga al 26 ottobre 2024, ai tempi del Brighton, e ricorda i numeri di un inizio di stagione difficile: appena 3 tiri in 305 minuti e solo 2 dribbling riusciti su 5 tentati.

Diverso il percorso di Bailey, che — come spiegato da La Repubblica — sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato, pur avendo aumentato i carichi con l’obiettivo di essere convocato già domenica. Il Messaggero evidenzia che difficilmente partirà titolare, ma la sua velocità resta un’arma preziosa in un reparto offensivo ridotto al minimo.

Di diverso avviso il Corriere dello Sport: nelle valutazioni di Gasperini, scrive oggi il quotidiano, rientra persino l’ipotesi di affrontare la Cremonese senza una punta di ruolo, puntando su Bailey e Soulé in avanti e lasciando Ferguson inizialmente in panchina per privilegiare velocità e movimenti rapidi.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport