FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 9:30 – Dovbyk: “Torno in campo tra un mese”
Intervenuto a sorpresa ad una tv ucraina, Artem Dovbyk ha raccontato del suo infortunio e parlato dei tempi di recupero. Queste le sue parole: “Mi sto riprendendo. Il trauma è muscolare ed è fastidioso perché è vicino ai tendini. Ancora un mese e tornerò”. Poi una battuta sulla nazionale, recentemente qualificata al playoff mondiale: “Avrei voluto aiutare i miei compagni in nazionale – ha aggiunto – ma ero abbastanza sicuro della loro vittoria”.
Ore 9:10 – Soulé deluso dall’Argentina, Gasp se lo gode a Trigoria
Matías Soulé ha accusato il colpo dopo la mancata convocazione dell’Argentina: si aspettava l’esordio, ma Scaloni non ha gradito le recenti parole del suo agente e ha preferito altri profili come Prestianni. Un paradosso, visto che l’esterno giallorosso è il miglior marcatore della Roma (4 gol e 2 assist) e protagonista già dal finale della scorsa stagione. Una scelta che però fa comodo a Gasperini, alle prese con un reparto offensivo decimato e felice di averlo avuto a disposizione durante la sosta. (Il Messaggero)
Ore 9:00 – Cremonese: Sanabria e Grassi verso il recupero
La Roma capolista prepara la sfida di domenica 23 novembre allo Zini contro una Cremonese in difficoltà dopo due ko consecutivi con Juventus e Pisa. Nicola deve fare i conti con un’infermeria piena: fuori Collocolo, Zerbon, Pezzella, Moumbagna e Feye, l’organico è ridotto soprattutto a centrocampo e sulle fasce. Grassi e Sanabria però dovrebbero recuperare. (Il Romanista)
Ore 8:35 – Trigoria, oggi si riparte: ok Ndicka, attesa Bailey
Trigoria si ripopola dopo i due giorni di riposo: Gasperini ritrova Cristante, Mancini e Koné, rientrati dagli impegni con le Nazionali. L’infermeria si svuota: Ferguson e Bailey sono nella fase finale del recupero e puntano la Cremonese, con l’irlandese già al lavoro sul campo. Atteso anche Ndicka, rimasto a Roma per curare la distorsione alla caviglia. Più lunghi invece i tempi di Dybala e Dovbyk. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Roma, missione conferme
La Roma deve decidere il futuro dei quattro giocatori in scadenza: Celik, Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy. Per il turco il rinnovo è già in trattativa, con fiducia a Trigoria. Molto più complicati i casi Pellegrini e Dybala: stipendi alti, infortuni e rendimento altalenante. Pellegrini resta in uscita a gennaio salvo svolte sul campo; Dybala spera nella conferma ma servono continuità e numeri. El Shaarawy difficilmente resterà. (Il Tempo)
