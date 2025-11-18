ULTIME DA TRIGORIA – Ferguson in gruppo, Bailey lavora a parte

La settimana di preparazione alla sfida di Cremona porta finalmente qualche sorriso all’infermeria giallorossa. Evan Ferguson e Leon Bailey, entrambi ai box nelle ultime settimane, stanno migliorando e potrebbero tornare tra i convocati già per la trasferta contro la Cremonese.
L’irlandese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, segnale che il recupero sta procedendo senza intoppi. Per Bailey il percorso è leggermente più graduale: l’esterno sta ancora svolgendo un programma personalizzato, ma le sensazioni interne allo staff sono positive e indicano un rientro imminente.
Gasperini spera di riaverli entrambi, anche per iniziare a ricostruire rotazioni offensive ridotte nelle ultime settimane dagli infortuni. Il tecnico, che tra domani e dopodomani ritroverà quasi tutti i nazionali, punta a presentarsi al meglio in un ciclo di partite complicato e decisivo per mantenere la vetta della classifica.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Auspico che già da domenica prossima Ferguson faccia rimangiare i giudizi al vetriolo espressi su di lui da gente che pretende di saperne di pallone,ma in realtà non ci capisce unkazzo.
A proposito dell’irish player,mi è venuta in mente un’dea, e cioè di affiancargli in camera per temprarlo – quando vanno in ritiro – Gianluca Mancini ,anche se dopo l’episodio di Haaland sarebbe meglio separarli con un paravento di metallo.
ma , se mancini dovesse stimolarlo come ha stimolato haaland piu’ che un paravento metterei un letto matrimoniale😅
Forza Ferguson. Sei forte e sfortunato, ma ora sei pronto e noi ti aspettiamo tutti. Abbiamo bisogno dei tuoi gol!
Mancini potrebbe cominciare a toccare il culo anche a Ferguson e Dovbyk,magari funzionasse 💛❤️🔥💛❤️🔥
Ma guardate CHERUBINI😂😂😂 no i lampioni invernali 😂😂😂
un centravanti che non segna da un anno e un mese forse non è poi quel fuoriclasse che molti pensano. e nemmeno uomo assist, purtroppo
