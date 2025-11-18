ULTIME DA TRIGORIA – Ferguson in gruppo, Bailey lavora a parte

La settimana di preparazione alla sfida di Cremona porta finalmente qualche sorriso all’infermeria giallorossa. Evan Ferguson e Leon Bailey, entrambi ai box nelle ultime settimane, stanno migliorando e potrebbero tornare tra i convocati già per la trasferta contro la Cremonese.

L’irlandese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, segnale che il recupero sta procedendo senza intoppi. Per Bailey il percorso è leggermente più graduale: l’esterno sta ancora svolgendo un programma personalizzato, ma le sensazioni interne allo staff sono positive e indicano un rientro imminente.

Gasperini spera di riaverli entrambi, anche per iniziare a ricostruire rotazioni offensive ridotte nelle ultime settimane dagli infortuni. Il tecnico, che tra domani e dopodomani ritroverà quasi tutti i nazionali, punta a presentarsi al meglio in un ciclo di partite complicato e decisivo per mantenere la vetta della classifica.

